2021 blir året der kinesiske elbiler for alvor kommer til å sette sitt preg på den norske bilparken. Ett av de nye merkene som er på full fart inn, er Xpeng.

De har allerede vist fram flere av sine modeller. Blant annet SUV-en G3 Smart.

Responsen blant norske elbilkunder har ikke latt vente på seg. Over 4.000 potensielle kunder har meldt sin interesse for det ferske bilmerket.

Og nå begynner det virkelig å nærme seg utlevering av biler. De første norske utgavene av Xpengs el-SUV er nemlig ankommet havnen i Drammen. Utleveringene starter etter planen 14. desember.

Den norske importøren, Zero Emission Mobility, er nå i sluttfasen med å klargjøre bilene.

I sommer ble det priskutt på Xpeng G3

Bilene er ankommet Drammen. Nå skal de veldig snart ut og møte eierne sine.

Kan leveres hjem

Norske kunder blir også de første bilkjøperne utenfor Kina som får splitter nye Xpeng G3 Smart.

Alle kundene kan velge mellom å få bilen levert hjem til døren, eller å hente den på nærmeste avtalte utleveringssted.

– Dette er et stort og viktig øyeblikk både for oss og Xpeng. Det markerer et nytt kapittel i Xpengs historie, sier Espen Strømme, daglig leder i Zero Emission Mobility.

Dette må du vite om Xpeng G3

Oppdateres underveis

De første 100 bilene er bygget på bestilling fra norske kunder. Etter ankomst i Drammen har bilene gjennomgått mottakskontroll, omfattende testing og klargjøring, før de skal rulle ut på norske veier i desember.

– Å klargjøre en smart bil som Xpeng G3 for norske forhold handler mer om systemtesting, enn noe annet. Vi har et veldig godt samarbeid med fabrikken, som har sendt erfarne teknikere til Norge for å forsikre seg om at alt er som det skal være. Xpeng er unike ved at halvparten av de ansatte jobber med programmering. Bilene er en plattform for videre utvikling, og vil motta flere automatiske oppgraderinger gjennom sin levetid, akkurat som en smart-telefon, sier Espen Strømme.

Bor du i Vestfossen og har bestilt Xpeng? Da kan dette være bilen din.

Tidlig ute: Her kan du lese testen vår av Xpeng G3

«Hey Xpeng»

De "norske" bilene er også de første som har fått engelsk brukergrensesnitt, og engelsk stemmestyring.

Ved hjelp av kommandoen «Hey Xpeng», kan du styre de aller fleste funksjonene i bilen, uten at du trenger å ta en hånd fra rattet. Du kan for eksempel be bilen om å lukke opp bakluken når du har hendene fulle med dagligvarer.

– G3 er full av smart teknologi som både gjør kjøringen enklere og tryggere, samtidig som den er morsom å bruke, sier Espen Strømme.

Denne skal til Kjeller ...

Tusenvis venter i spenning – nå har vi kjørt den nye el-Skodaen

Samarbeid

– Tilbakemeldingene fra kunder og eksperter har vært over all forventning. Allerede før vi har fått bilene på veien er Xpeng G3 blitt nominert til Årets bil, kåret til ett av de beste bilkjøpene av NAF og uavhengige analyser har vist at G3 gir opptil 100.000 kroner “mer bil for pengene” enn de nærmeste konkurrentene, sier Strømme.

Xpeng og Zero Emission Mobility har siden Norgeslanseringen inngått avtaler med NAF og MECA på service og garantisaker.

Forsikringsselskapet If er leverandør av skadeforsikring og kundedialog, og i forrige uke kom nyheten om at Viking Redningstjeneste er på plass som mobilitetspartner.

– Vi har valgt å inngå samarbeid med store, kjente aktører som sikrer et fullverdig service- og verkstedtilbud over hele landet, sier Strømme.

Video: Se vårt møte med Xpeng G3 Smart SUV her:

