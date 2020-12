Mann (70) omkom etter alvorlig ulykke på E6

Én person omkom etter at tre biler med til sammen seks personer var involvert i en trafikkulykke på E6 ved Eidsvoll.

Det bekrefter politiet i Øst på Twitter.

Politiet opplyser at den omkomne er en mann i 70 årene fra Ullensaker. Pårørende er varslet.

Totalt seks personer var involvert i ulykken.

E6 er stengt i begge retninger ved Eidsvolltunnelen som følge av ulykken, som skjedde nord for tunnelen.

Omkjøring via fylkesvei 1585.

– Ulykken er en front mot front etter at en person har kjørt i motgående kjørefelt, skriver Øst politidistrikt.

Ulykken skal ha skjedd i en 110-sone, får TV 2 opplyst av operasjonsleder Jon Erik Nygård.

Politiet jobber fremdeles på stedet.

– Veien vil bli stengt i noen timer i forbindelse med ulykken, sier han.

– Hvordan kom den ene bilen seg over i motgående kjørefelt?

– Det har vi ingen opplysninger om. Vi jobber på stedet og prater med vitner, men det vil bli helt sentralt å finne ut av det i etterforskningen, sier han.

Fire personer var i den ene bilen, og fremstår som uskadd.

Én person i den andre bilen er kritisk skadd, mens en annen person var fastklemt, men ble frigjort og alt står bra til med vedkommende, opplyser Nygård.

