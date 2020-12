Fryktet ny utsettelse av thrilleravslutningen – nå er svaret klart

Etter at seks spillere hos Arna-Bjørnar måtte i karantene i midten av november ble serieavslutningen i Toppserien flyttet til kommende søndag.

Mandag kom beskjeden om at også denne datoen kunne bli utsatt. Tre Vålerenga-spillere må nemlig i karantene etter at det ble oppdaget smitte i Danmarks tropp under deres landslagssamling.

Vålerenga-spillerne Stine Ballisager Pedersen, Janni Thomsen og Rikke Marie Madsen i karantene i ti dager fra mandag. De er dermed indisponible til søndagens kamp mot Arna-Bjørnar. Alle tre spillerne var på banen da Danmark sikret seg gruppeseier i EM-kvalifiseringen mot Italia tirsdag.

Nå er det klart at kampene spilles som planlagt søndag 13.00.

– Nå er vi veldig glade for å kunne si at vi avslutter sesongen 6. desember. Etter å ha snakket med klubber og tenkt på fair-play, og alle andre scenarioer har vi landet på at runden spilles, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen til TV 2.

– Har det vært vanskelig?

– Ja, det har vært veldig vanskelig. Det er mye å spille om, derfor har hensynet om fair-play vært viktig. Vi har likevel landet i dialog med Vålerenga at det er best at runden blir spilt uansett.

– Var det aktuelt å utsette runden?

– Det var absolutt aktuelt og veldig nære. Det som kompliserer dette er Vålerenga og Lillestrøms deltakelse i europaspill, sier Jørgensen.

Ettersom Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes alle kan ende opp som seriemester er lagenes kamper nødt til å gå samtidig. Derfor måtte alle tre kampene blitt utsatt dersom Vålerenga ikke kunne stille lag på søndag.

Avgjørelsen sørger for at kampene Klepp–Rosenborg, Sandviken–Avaldsnes og Vålerenga–Arna-Bjørnar går som planlagt.

Før siste runde har Rosenborg og Vålerenga 35 poeng, mens Avaldsnes har 34. Vålerenga overtaket ettersom de har bedre målforskjell enn Rosenborg.