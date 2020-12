Kontroversiell Selena Gomez-scene fjernes

GOD KVELD NORGE (TV 2): TV-serien «Saved by the Bell» har nå valgt å fjerne de mye omtalte scenene om Selena Gomez (28) sin nyretranstplantasjon.

Den nye og moderne versjonen av TV-serien « Saved by the Bell» hadde premiere sist uke.

Serien fikk massiv kritikk etter at Selena Gomez sin nyretransplantasjon i 2017 blir nevnt i flere scener ifølge Page Six.

Fjerner scenene

I serien debatterer to studenter angående hvem som egentlig var nyredonoren til Gomez. I en annen scene står det følgende skrevet med graffiti:

«Har Selena Gomez til og med en nyre?»

Streamingtjenesten Peacock, NBCUniversal og produsentene bak serien sendte lørdag ut en unnskyldning for omtalelsen av Gomez sin nyretransplantasjon.

Til Variety har de uttalt følgende:

«Vi beklager. Det var aldri vår intensjon å spøke rundt Selenas helse. Vi har vært i kontakt med teamet hennes og vil gi en donasjon til hennes veldedighet.»

Gomez sin veldedighet er «The Selena Gomez Fund for Lupus Research at USC».

Har bedt om unnskyldning

Det var skuespiller Francia Raisa (32), kjent fra blant annet «Bring it on», som donerte en nyre til Gomez da hun kjempet en kamp mot lupus.

Hun har også fått en beklagelse fra produsentene og kanalen for sketsjene i serien «Saved by the Bell».

Raisa forteller at hun setter pris på unnskyldningen, men skriver likevel på sin Twitter-konto at andre givere kan føle seg krenket av scenene:

NYREDONOR: Det var skuespiller Francia Raisa som donerte en nyre til Selena Gomez. Foto: Lisa O'connor

«La oss ikke glemme giverne som potensielt føler seg fornærmet fra spraymalingen som er skrevet på veggen.»

Skuespilleren har i ettertid også delt en ny melding med sine følgere. Der skriver hun følgende for å motivere andre som er nyredonor:

«Som nyredonor vil jeg vise kjærlighet og fortelle andre givere at du ikke er alene. Du blir sett, og du blir satt pris på.»

Videre i Twitter-meldingen sier hun at andre som er nyredonor er modig og synes at de har gjort en uselvisk handling som blir høyt verdsatt.