Elbil-fordelene koster Norge 19,2 milliarder – tilsvarer hele politi-budsjettet

Godt over 50 prosent av nybil-salget i Norge er nullutslippsbiler. I november var andelen på nøyaktig 56,1 prosent.

Det er med andre ord ingen tvil om at den norske elbil-politikken fungerer. Men fritaket av både moms og engangsavgift på elbilene har sin pris.

Beregninger fra Finansdepartementet viser at elbil-fordelene vil koste Norge 19,2 milliarder kroner i år.

For å sette det tallet litt i perspektiv, tilsvarer det omtrent hele budsjettet til landets politi. I 2021 foreslår regjeringen å bevilge 19,5 milliarder kroner til politi- og lensmannsetaten, som har drøyt 17.000 ansatte.

Regjeringen fortsetter styrkingen av politiet, ved å bevilge 19,5 milliarder kroner til politi- og lensmannsetaten i 2021. Det er omtrent samme beløp elbil-fordelene koster landet. Foto: Scanpix

Vil innføre avgifter gradvis

Høyre, som største regjeringsparti, er tydelig på at milliardbeløpet elbil-fordelene koster landet er nødvendig i en tidlig fase.

– Vi har en klar målsetning om at det i 2025 kun skal selges nullutslippsbiler. Det krever kraftfulle tiltak. Avgiftsfritaket for elbiler har så langt vært nødvendig for å stimulere markedet og bidra til en omstilling, kommenterer Helge Orten i Høyre.

– Står 19,2 milliarder kroner i stil med miljøeffekten?

– Det har aldri vært meningen at avgiftsfritaket skal vare evig. Det vil ikke være bærekraftig. Derfor tar vi til ordet for en gradvis innfasing av avgifter på kjøp av elbiler i takt med at kostnadene ved å produsere elbiler går ned, sier Orten til Broom.

Neste år innføres årsavgift på elbilene

Den elektriske satsningen til Erna og Co. har kostet betydelige summer. Høyre poengterer at pengebruken har vært nødvendig i en tidlig fase, og at de etterhvert gradvis vil innføre avgifter på elbil. Første steg ut er årsavgift for elbilistene fra 2021. Foto: Scanpix

Flest elbiler blant de rikeste

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i stor grad er de rikeste som drar mest nytte av elbil-fordelene og avgiftsfritakene.

SSB slår fast at jo mer du tjener, jo større er sjansen for at du velger elbil, fremfor biler med fossilmotor.

Husholdninger med den høyeste inntekten kjøpte i fjor 37 prosent av alle nyregistrerte elbiler og 21 prosent av alle nyregistrerte fossilbiler. Husholdninger på den nederste halvdelen på inntektsskalaen sto på sin side for kun 10 prosent av innkjøpene av nye elbiler og 22 prosent av nye biler som gikk på bensin eller diesel.

I 2018 var det 27 ganger mer vanlig med elbil i husholdningen for de med høyest inntekt, i forhold til dem med lavest inntekt, ifølge SSB.

Audi e-tron er Norges mest solgte bil i år. Den elektriske SUV-en har en startpris på 599.900 kroner. Skal du ha en godt utstyrt bil, havner den fort på 800.000-900.000 kroner.

– Et tulletall!

Norsk elbilforening mener Finansdepartementets tall på 19,2 milliarder, som elbil-fordelene vil koste Norge i år, ikke henger på greip.

Christina Bu leder Norsk elbilforening. Foto: Scanpix.

– 19,2 milliarder kroner er et tulletall som overhodet ikke har rot i virkeligheten. Hele regnestykket fra Finansdepartementet baserer seg på en idé om at elbiler burde ha like høy engangsavgift som de mest forurensende bilene og høyere avgift enn de ladbare hybridene. Dette til tross for at engangsavgiften regnes ut basert på utslipp og vekt. Det er helt useriøst, kommenterer Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

