Utreisefristen for 18 år gamle Mustafa Hasan er utsatt til 28. desember

Ifølge NTB er utreisefristen utsatt til 28. desember.

Begrunnelsen er at Mustafa Hasan ikke har jordansk pass, og at han har tatt skritt for å skaffe seg slikt pass, opplyser hans advokat Nicolai Skjerdal til NTB.

Myndighetene har tidligere krevd at 18-åringen skulle forlate Norge innen 7. desember.

Om kun et halvt år er Mustafa Hasan ferdig på videregående skole. Men han får trolig ikke fullføre, for etter 13 år i Norge fikk Mustafa i november et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda: han får ikke lenger bli i landet.

18-åringen kom til Norge som seksåring, men utvises nå fordi moren ga feilaktig informasjon om opprinnelsesland i 2008. Vedtaket har skapt mye engasjement blant venner, naboer og politikere, og søndag ble det avholdt støttemarkering for 18-årigingen på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo.

– Den siste uka har vært veldig vanskelig og veldig mye hastverk hele tiden. Vedtaket kom veldig brått og uforventet og gjorde at jeg ville bare gi opp. Men når det var som vanskeligst fikk jeg mye støtte, jeg har aldri fått så mye støtte som jeg har fått nå. Det viser at det er fortsatt håp i Norge, kanskje ikke i staten, men i det norske folket, forteller Mustafa til God morgen Norge.