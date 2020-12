Vikings styreleder trekker seg: – Det har vært jævlig tøft de siste dagene

Torsdag i forrige uke kom den overraskende beskjeden om at Bjarne Berntsen var ferdig som Vikings trener etter nåværende sesong.

Trykket rundt styreleder Thor Steinar Sandvik har vært enorm, og flere av supporterne har vist sin misnøye til avgjørelsen.

– Dette er en tøff dag, sier Sandvik under en pressekonferanse som Stavanger Aftenblad sender.

– Som alle sikkert har lest, så har det vært jævlig tøft de siste dagene. Det har gått utover mine nærmeste og hver morgen har jeg våknet til noe nytt. Det er mange som har støttet meg og sagt at det vil gå over, men jeg har ikke følt det. Det har bare eskalert, sier Sandvik..

– Jeg har gjort det så enkelt. Det beste for Viking er at jeg trekker meg som styreleder i dag. Jeg håper nå at de som jobber her får fred. Klubben må få fred. Jeg oppfordrer alle til å tenke på klubbens beste.

Supporterne forbanna på styrelederen

Viking-supporterne markerte sin misnøye med sparkingen av Bjarne Berntsen ved å henge opp store bannere på klubbens hjemmebane torsdag kveld.

Tribunene på arenaen var prydet med flere klare og kritiske meldinger rettet mot klubbledelsen - og spesielt styreleder Thor Steinar Sandvik.

– Det går mot klovneri, sa Tommy Nærland i Vikinghordene til TV 2.

– Vi finner oss rett og slett ikke i at Bjarne blir behandlet som han gjør. Han fortjener en mye mer hederlig avgang enn han har fått. Derfor går vi sterkt ut mot styrelederen og vil ha han fjernet.

– Det har vært tull fra han startet for åtte-ni måneder siden. Han klarer ikke å formulere ut noen ting. Det er bare svada og ord som kommer hele veien. Spesielt med Bjarne. Vi får ingen begrunnelse på hvorfor Bjarne har fått sparken. Vi mener han er blitt utrolig frekt behandlet. Bjarne har tatt Viking tilbake til gamle høyder. Så kommer det inn en helt ny person som plutselig skal finne ut at «han er ikke god nok lenger, vi må sparke ham». Bjarne er blitt en hedersmann blant supporterne. Da fortjener ikke han dette.

– Det er begått et regelbrudd

Mandag skrev Eurosport og Stavanger Aftenblad at Viking kunne ha begått brudd på idrettens regler da AS-styret tok avgjørelsen om at Berntsen var ferdig. De sportslige avgjørelsene skal nemlig tas av styret i klubben Viking FK.

Til Eurosport sa den kjente idrettsjuristen Gunnar-Martin Kjenner at et regelbrudd var begått.

– Reglene er helt krystallklare. Et AS har ikke noe med det sportslige å gjøre. De skal holde fingrene av fatet, sa Gunnar-Martin Kjenner til Eurosport.

– Det er begått et regelbrudd, og det er såpass alvorlig at både NFF (Norges Fotballforbund) og NIF (Norges Idrettsforbund) bør ta affære og sanksjonere, legger den kjente idrettsjuristen til.

Mandag innrømmet Rune Bertelsen (styreleder i Viking FK) i et intervju med Stavanger Aftenblad at klubben hadde gjort en stor feil da de lot AS-styret avslutte kontrakten med Berntsen.

Det var nemlig Bertelsen som skulle tatt den avgjørelsen, ettersom han var Bjarne Berntsens sjef.

Skulle etter planen trene Viking neste sesong

Det var på torsdag nyheten om Bjarne Bertnsens sparking ble offentlig kjent. Treneren hadde selv visst det noen dager.

– Jeg ble selvfølgelig veldig skuffet, trist og lei meg over at jeg måtte gå ett år før kontrakten går ut, sa Berntsen til TV 2.

– Jeg har ikke fått noen begrunnelse. Men styreleder har sagt at om jeg ønsker det, så kan jeg få det etter sesongen er ferdig.

Bjarne Berntsen fortsetter å trene Viking ut sesongen. Da erstattes han av sine to assistenter, Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen.