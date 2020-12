Hopplandslaget på plass i Russland: – Vårt system oppleves som veldig trygt

Mens langrennslandslaget avstår fra å reise til Davos og Dresden, er hopplandslaget på plass i Russland med de samme sju hopperne som var med til Ruka denne helgen.

– Vi gjør hele tiden vurderinger av hvordan vi opplever systemet, arrangementene, transport og alt. Vi prøver å skape en oppfattelse av hvordan hvert enkelt individ opplever det. Vi har helt andre opplevelser enn det jeg forstår langrenn har, og så er idrettene våre helt forskjellige. Med det bakteppet vil konklusjonene innimellom bli annerledes, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til TV 2.

– Oppleves veldig trygt

Bråthen tror selv han ville landet på samme konklusjon som langrennssjef Espen Bjervig om han hadde hatt den samme jobben, og roser Bjervig for god informasjonsflyt i forbindelse med langrennslandslagets valg.

– Sånn situasjonen er, og basert på innsiktet fra langrenn er det en avgjørelse vi har full respekt og forståelse for. Jeg tippet jeg hadde kommet til samme konklusjon om det var mitt ansvar, men vi har andre erfaringer og har allerede vært gjennom fire konkurransehelger. Vårt system oppleves som veldig trygt, sier han, og bruker helgens konkurranse i Finland som eksempel.

– Vi hadde to positive tester nå i Ruka, den ene en falsk positiv, den andre ekte, og begge ble håndtert med informasjon og grep som gjør at vi føler systemet vårt er trygt. Det er bakgrunnen for vårt valg, sier Bråthen.

– Ikke så kritisk for en alpinist og en hopper



Et av momentene er at langrennsløperne er avhengig av lungekapasiteten sin på en helt annen måte enn hopperne, som vil gjøre de ekstra utsatt dersom de blir smittet.

– Våre opplevelser og idretter så forskjellige at det ville vært rart om konklusjonene ville blitt de samme, påpeker Bråthen.

Det er Bjervig helt enig i.

– Jeg kan bare svare for langrenn, som er en sport som er veldig avhengig av velfungerende lunger. Og vi er store tropper som reiser rundt. Vi har full respekt for at andre idretter og andre grener i Skiforbundet konkluderer annerledes. Det har noe med egenarten til idrettene. For å si det litt flåsete, så er det nok ikke så kritisk for en alpinist og en hopper med en varig skade på lungene. Det er kanskje derfor vi også tar de tiltakene. Men hovedgrunnen er at den verdenscupen vi møtte ikke var tilfredsstillende nok smittevernmessig, sier Bjervig til TV 2.

– Skal prøve å overleve som idrett

Sportssjefen understreker at de på ingen måte tar lett på situasjonen.

– Det er viktig for oss å si at vi bruker veldig mye tid og energi på å sørge for at våre utøvere, trenere og ledere er i trygge settinger, og er opptatt av at dette er frivillig. Vi gjør ingenting som etter vår oppfatning ikke er dønn i henhold til hva norske helsemyndigheter beslutter, i forhold til FIS sine protokoller og til hva de lokale protokollene sier, sier han.

– Det er noe helt annet hva vi er vant med. Vi er en del av en hoppfamilie som besluttet at vi skal prøve å komme oss gjennom denne pandemien og overleve som idrett, og heldigvis har vi ikke hatt den type opplevelser. Enn så lenge føler vi det er det riktige for oss, fortsetter Bråthen.

Og dersom noen skulle føle seg utrygge er sportssjefen krystallklar.

– Om noen utøvere, trenere eller ledere uttrykker usikkerhet, skal vi få vedkommende til trygge og gode omgivelser.

– Vi gleder oss

I russiske Nizhnij Tagil er Sander Vossan Eriksen (Bækkelaget), Johann Forfang (Tromsø SK), Halvor Egner Granerud (Asker), Anders Håre (Vikersund), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen) og Daniel-André Tande (Kongsberg) på plass.

- Vi hadde aldri tanker om endringer siden vi reiser i en boble med hoppfamilien. Det er ikke mulig å endre på det på grunn av logistikken. Laget viser dessuten fremgang, så hvorfor bytte. Bakken der borte er en gutta trives i. Det viser resultatene de siste årene. Vi gleder oss siden vi føler at ballen begynner å rulle, sier landslagstrener Alexander Stöckl i en pressemelding.