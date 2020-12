Nybilmarkedet i Norge er i endring. Det handler blant annet om at det har kommet flere nye merker til landet i år.

Og mens norske bilkjøperne tradisjonelt har vært ganske konservative, ser vi at mange nå er villige til å tenke nytt.

To veldig gode eksempler på det er MG ZS og Polestar 2. Begge er lansert i år, begge er å regne som nye merker her til lands – og begge selger svært bra.

De rykende ferske novembertallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at det så langt i år er registrert 3.362 MG ZS her hjemme. Med det er bilen på åttendeplass blant de mest solgte bilmodellene.

Polestar 2 har på sin side gått ut i 2.161 eksemplarer. Det gir 16. plass på statistikken.

Polestar 2 kom til Norge første gang i fjor høst, utleveringen av biler startet i andre halvår 2020. Foto: NTB Scanpix

Tok over konkursboet

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen mener at særlig MG-salget er svært imponerende.

– Ja. MG som merkevare har en sterk posisjon blant mange bilinteresserte, men "originalen" gikk konkurs for mange år siden. Det MG som nå har kommet til Norge bruker riktignok samme logo, men er eid av den kinesiske bilgiganten SAIC, som etter litt frem-og-tilbake tok over konkursboet. Slik sett begynner de på nytt. Det gjør de med en ganske enkel og rimelig elbil. Og så langt har det gått over all forventning, sier Møller Johnsen.

Polestar har på sin side en fortid som mangeårig tuner for Volvo. Nå er de skilt ut som eget søstermerke. Og under skallet deler Polestar 2 svært mange deler med Volvo XC40.

Polestar 2 har gått ut i over 2.000 eksemplarer allerede her til lands.

Attraktiv bil

– Polestar står på egne bein, men koblingen til Volvo betyr nok mye for kundene. Det at Volvos forhandlere også tar service på bilene gir også ekstra trygghet. Og så er Polestar 2 også en attraktiv bil, som står seg godt mot konkurrentene, sier Møller Johnsen.

MG ZS har en rekkevidde på langt fra klasseledende 263 kilometer. Til gjengjeld er startprisen gunstig, du får bilen fra 229.000 kroner.

Da MG ZS ble lansert, gikk importøren ut med et salgsmål på 2.000 biler. Det har de allerede ettertrykkelig slått.

Flere merker på vei

Samme tall for Polestar 2 er rekkevidde på inntil 470 kilometer og startpris på 456.000 kroner. Denne bilen har firehjulstrekk som standard og kan også trekke tilhenger, samt ha taklast. Slik sett er den nok for mange bedre egnet som bil nummer én, enn det MG-en er.

– Alt tyder på at begge disse merkene har kommet for å bli. MG utvider modellutvalget sitt fra neste år og vi vet at Polestar har flere nye modeller på gang. Samtidig er også flere andre, nye merker på vei til Norge. Det gir økt konkurranse – og for kundene: Mer å velge mellom. Det skal nok flere av de mer etablerte merkene få føle på kroppen i årene som kommer, avslutter Brooms redaksjonssjef.

