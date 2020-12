Slektning varslet myndighetene for over 20 år siden

– Jeg er så jævlig forbannet for at ingen noensinne har trodd på meg, sier en slektning av mannen som skal ha blitt holdt innesperret av sin egen mor i 28 år.

Expressen skrev mandag kveld at en kvinne i 70-årene er pågrepet og siktet for å ha holdt sønnen sperret inne i en leilighet i Stockholm, i 28 år.

Mannen som skal ha blitt holdt innesperret ble funnet i morens leilighet av en slektning.

Aftonbladet skriver at slektningen for 20 år siden varslet både den svenske psykiatrien og sosialhjelpen om at mannen kunne være innesperret.

– Jeg er så jævlig forbannet for at ingen noensinne har trodd på meg når jeg har fortalt om dette. Jeg fortalte hele historien til psykiatrien, men de sa at jeg måtte ha en bekreftelse fra noen andre, sier kvinnen.

Hun forteller videre at hele familien visste om situasjonen, men at de ikke ønsket å bli involvert.

– Etter det så ble jeg mer eller mindre fryst ut fra slekten.

Nedbrutt

Slektningen sier at mannen har unngått å ha kontakt med resten av familien.

– Ifølge moren så ønsket han ikke å ha kontakt med oss andre. Gudene vet hva hun har sagt til ham. Han har ikke vært fysisk sperret inne, han kunne forlate leiligheten når han ville. Men jeg vet at han har vært nedbrutt, sier kvinnen.

– Hvordan kan du være så sikker på det?

– Det er ganske åpenbart om du hadde møtt han. Det finnes ingen mennesker som av egen vilje ville ha oppholdt seg i den leiligheten hvor han har bodd.

Nektet kontakt

Før søndag så var det 20 år siden slektningen sist så mannen. Slektningen forteller at moren hadde hund på den tiden, og at hun ofte så moren og sønnen lufte hunden.

Men ifølge slektningen så ble hun nektet av moren å ta kontakt med gutten.

– Jeg prøvde å prate med ham. Jeg spurte om vi skulle gjøre ting sammen, som for eksempel å spille basket. Han ble nervøs, og fikk moren til å svare for ham. De siste gangene jeg så dem, så snudde de og løp ifra meg.

Expressen skriver at moren mistet sitt første barn, en sønn, som kun ble tre år gammel. Hennes andre sønn ble døpt etter sin døde storebror.

– Hun så på det som at hun hadde fått tilbake sønnen sin, og at ingen skulle ta han ifra henne, sier en slektning til Expressen.

Innlagt

Slektningen sier at hun var forberedt på at mannen ville være preget, da hun bestemte seg for å reise til leiligheten hvor hun senere fant mannen liggende på gulvet, søndag.

– Men jeg hadde aldri ventet at han skulle være så redd og aggressiv. Jeg tør ikke en gang å tenke på hva som har skjedd der opp igjennom årene. Han var i veldig dårlig form.

Siden søndag så har mannen vært innlagt på sykehus. Slektningen sier at hun har hatt kontakt med sykehuset, og at mannen «har det bra der».

– Politiet kommer til å snakke med mannen i løpet av dagen. Kvinnen nekter straffskyld, hun er orientert om mistanken og hun kommer om kort tid til å bli avhørt med en forsvarer til stede, opplyser politiadvokat Emma Olsson i en pressemelding, tirsdag.