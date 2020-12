Tidligere i høst la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Her var det flere nyheter ga endringer for bilkjøperne.

Størst utslag ville det bli for de ladbare hybridene, en biltype som er svært populær i Norge.

I dag får disse maksimalt vektfradrag i engangsavgiften dersom de klarer 50 kilometer på ren strøm. Regjeringen ønsket å øke dette kravet til 75 kilometer. Dermed ville flere biler få mer enn 40.000 kroner i avgiftsøkning.

– Bedre enn vi turte å håpe på

Nå er det klart at det ikke blir noe av dette. Dagens budsjett-enighet mellom regjeringen og Fremskrittspartiet innebærer nemlig at dagens avgiftssystem videreføres.

Bransje-nettstedet BilNytt.no skriver nå at det ikke blir økning i kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Det blir heller ikke noe av den varslede økning i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler.

– Denne enigheten var faktisk enda bedre enn vi hadde turt å håpe på. Dette er fantastisk gode nyheter. Med landet midt i en krevende pandemisituasjon, er forutsigbarhet for næringslivet svært viktig. Både for våre forbrukere, BILs medlemmer og for næringslivet er dette en håndsrekning vi vil huske, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørens Landsforening (BIL), til BilNytt.no.

Tidligere i år kom Volvo XC40 i ladbar utgave, den selger godt i Norge.

– Fronter bilistenes sak

I Fremskrittspartiet er man naturlig nok svært fornøyd med det som nå har skjedd:

– Med oss i regjering gikk bilavgiftene ned hvert år. Med oss ute av regjeringen la Høyre, KrF og Venstre opp til å igjen begynne å melke landets bilister. Det kan de bare glemme om de vil ha støtte av FrP til sitt budsjett, både den gangen og eventuelt i fortsettelsen. Vi er de eneste som fronter bilistenes sak, sier FrPs bilpolitiske talsmann Morten Stordalen, til Broom.

Mitsubishi Outlander er en av pionérene blant de ladbare hybridene. Den har vært en stor suksess i det norske markedet i flere år.

– For mye, for fort

BIL var svært skeptisk til regjeringens opprinnelige utkast til statsbudsjett.

– Med avgiftshoppet på ladbare hybridbiler som regjeringen foreslår i statsbudsjettet, vil en svært viktig og klimavennlig teknologi strupes. Det finnes ikke elbiler som passer i alle segmenter ennå. Det må politikken ta hensyn til. På litt sikt vil de fleste ladbare hybrider ha en elektrisk rekkevidde på 80 til 100 kilometer, men det er noen år til vi er der. Regjeringens forslag er derfor for mye, for fort, sa Andresen, til BilNytt.no.

BIL mente den gangen at kravet til rekkevidde på strøm ikke burde heves til mer enn 60 kilometer. Men slik har det altså ikke blitt. Nå gjelder kravet på 50 kilometer, også i 2021.

Disse ladbare hybridene risikerte størst prisøkning:

Audi Q7 55 TFSIe: + 46.902 kroner

Audi A8 60 TFSIe: + 45.265 kroner

Porsche Panamera E-Hybrid: + 44.495 kroner

Ford Explorer PHEV: + 43.941 kroner

Porsche Cayenne E-Hybrid: + 42.472 kroner

Volvo XC90 T8: + 42.125 kroner

Mercedes E300de: + 41.499 kroner

