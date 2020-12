Korona trolig årsak til stjernefall i EM

Vi er inne i desember og julen nærmer seg. Og adventstid er håndballtid. Sånn er det bare. Håndballjentene på tv er nesten like viktig som å tenne lys hver søndag for mange håndballglade nordmenn.

Men årets EM blir ikke som andre mesterskap. Jeg har allerede skrevet om «den røde boblen» som spillerne skal leve i de neste ukene.

Og når jeg først er i gang så skal jeg virkelig spille rollen som djevelens advokat. For det er ikke bare koronasmitte jeg er bekymret for under EM. For viruset har trolig påvirket topphåndballen i negativ forstand på flere vis denne sesongen.

Det har vel aldri vært så mange alvorlige skader som det har vært denne sesongen. Mange måneder med trening uten kroppskontakt og en uoversiktlig sesongoppkjøring har nok bidratt sterkt til at godt trente håndballkropper ikke har vært godt nok rustet for de påkjenningene topphåndballen gir.

Det er vel seks-sju korsbåndskader bare i Rema 1000-ligaen for kvinner denne sesongen. I tillegg er det flere andre karrieretruende skader.

Ingen kan per nå bevise at det er en sammenheng, men håndball er en kontaktsport hvor retningsforandringer under press kommer ofte. Når kroppen ikke har fått trene på dette, så er det ingen overraskelse at knærne ikke er like forberedt på den påkjenningen som plutselig kommer i kampsituasjon.

– Kroppen liker ganske enkelt ikke store svingninger i belastning, verken mengde, intensitet eller belastningstype. Og minst av alt liker kroppen avbrekk i treningen; for eksempel er oppstart av trening etter ferie en høyrisikoperiode. Det gjelder flere skadetyper, ikke minst belastningsskader (skulder og rygg), men sannsynligvis også akutte skader, som f eks fremre korsbånd, forklarer professor i idrettsmedisin Roald Bahr.

Han svarer på generelt grunnlag ettersom det ikke er rukket å gjøre noen studier på sammenhengen mellom korona og skader enda.

En rekke nasjoner kommer til Danmark med sterkt reduserte mannskap. For det er ikke bare her til lands at skadene har florert. Spesielt skader i knær og skuldre har satt flere stjerner ut av spill i høst.

Her er bare noen spillere som går glipp av mesterskapet etter å ha skadet seg denne sesongen:

Anna Vyakhireva – Russland

Elena Mikhailitsjenko – Russland

Anna Sen – Russland

Yaroslava Frolova – Russland

Marion Houette - Frankrike

Alexandrina Barbosa – Spania

Helena Rysankova – Tsjekkia

Monika Kobylinska – Polen

Karolina Kudlacz-Gloc – Polen

Sabina Jacobsen – Sverige

Olivia Mellegård – Sverige

Estavana Polman – Nederland

Den franske stjernen Allison Pineau er også ute, men det er vanskelig å si at et komplisert nesebrudd har sammenheng med manglende treningsgrunnlag grunnet koronasituasjonen.

Men nå som lagene er begynt å ankomme Danmark, så er det også utvikling på smittefronten.

Romania ble kollektivt satt i karantene etter at en spiller og tre fra støtteapparatet testet positivt for korona på lørdag. Mandag fikk de likevel dra til Danmark og ved ankomst kom den neste positive testen i spillertroppen. Da testet nemlig Laura Moisa positivt. Hun hadde delt rom med Crista Pintea, som først testet positivt. Og for å gjøre det hele enda et hakk verre, så flyttet de Moisa inn på rom med førstemålvakt Denisa Dedu – som ikke har vært smittet av Covid-19.

To dager før EM-start får ikke Romania slippe inn i «den røde boblen». De er isolert på et annet hotell i Kolding, i sin helt egen lille boble.

Ungarn er en annen potensiell smittebombe. Her ble fem spillere satt på venteliste da troppen ble tatt ut forrige søndag fordi de hadde vært eksponert for smitte i en Champions League-kamp. I tillegg ryktes det nå at tyske Alicia Stolle, som spiller i samme klubb, ikke er med i EM fordi hun har testet positivt.

Seks dager senere var de samme spillerne på banen i treningskamp mot Sverige. Dersom en av disse spillerne tester positivt, så er snøballen begynt å rulle. Da har også hele den svenske troppen vært i nærkontakt med spillere med smitte i kroppen.

Det var dette norske myndigheter var bekymret for og derfor satte krav om at hele laget og motstander skulle i karantene hvis en spiller testet positivt. Nå er reglene sånn at bare de spillerne som tester positivt skal i karantene.

Dersom man hadde fulgt norske smitteregler, er jeg helt sikker på at ingen hadde turt å ta med spillere det var fnugg av sjanse for at kunne være smittet. De hadde isolert seg i god tid før mesterskapet i frykt for at EM ville være over hvis en spiller ble smittet. Og EHF måtte ha stoppet europacupene i god tid før mesterskapet for ikke å risikere smitte.

En kan lett trekke en parallell til da NBA bestemte seg for å gjennomføre sluttspillet i vår. Der slapp ingen spillere inn i «boblen» i Disney World med smitte, og det kom ikke en eneste positiv test under sluttspillet. Men før de fikk slippe inn måtte alle lag isoleres i lang tid og gjennom omfattende tester. I EM kommer spillerne rett fra kamper over hele Europa og skal inn i «den røde boblen» uten at man kan være helt sikre på at de har smitte i kroppen.

Hva om de positive testene nå kommer som perler på snor hos f eks Romania? Skal de som da inntil videre ikke har testet positivt spille videre? Og muligens spre smitten til flere lag? Og hva om det blir så mange smittet i et lag at de sliter med å stille fulltallig?

Det sitter langt inne og si dette, men i år burde vi kanskje funnet frem Jul i Skomakergata og brukt førjulstiden på å se Skomaker Andersen trekke nellikspiker ut av appelsinen sin fremfor å se verdens beste håndballspillere utsette seg selv for både sykdom og skader.

Vi får krysse fingre og håpe det går bedre enn fryktet. Men to dager før EM-start så henger skyene lavt over Danmark.

Er det noen som er forberedt på alle eventualiteter, så er det Norge. Et av de viktigste suksesskriteriene for håndballjentene de siste 15 årene er at man aldri blir overrasket. Man forbereder seg på selv det mest utenkelige. Og jeg er sikker på at Thorir Hergeirsson og hans team ikke bare har plan B klar. De er nok nede på både Q og R i alfabetet.

I mesterskap der ikke alle forutsetninger er klare på forhånd, så er det ofte dem som takler utfordringer som står sterkest.

Nå får vi stole på at de danske arrangørene har kontroll på ting og heller tenke positivt. Det er håndball det skal dreie seg om, og Norge er blant de største favorittene i EM.

En må helt tilbake til 2016 for å finne sist Norge sto øverst på seierspallen i et mesterskap. Nå er det på tide med gullfest igjen. Og det fortjener både norsk håndball og alle vi som sitter hjemme og ser på.

Finn frem skjerf og flagg, stå i sofaen og hei frem håndballjentene. For dette kan så absolutt gå veien.