Klagerekord etter Mads Hansen-stunt

Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet, sier følgende om rekorden:

– Det har kommet inn 2226 klager i saken fra 27.11 – 30.11. Dette er det høyeste antallet klager Forbrukertilsynet har mottatt i en enkelt sak.

Det er kanskje ikke overraskende at mange har sendt klager, da Mads Hansen kunne avsløre at over 20.000 av følgerne hans hadde sveipet opp til klageskjemaet via hans story på Instagram.

MANGE KLAGER: Frode Elton Haug kontaktet arkivavdelingen i bedriften, som kunne bekrefte klagerekord. Foto: Heiko Junge / NTB

Lykkehjul

Bakgrunnen til de mange klagene handler om en konkurranse firmaet StayClassy nylig hadde, hvor det stod man kunne vinne en PlayStation 5 ved å spinne et digitalt lykkehjul.

Mads Hansen (36) fikk tips fra flere som sjekket kodene til det digitale lykkehjulet, og de sa at sjansen for å vinne var satt på null prosent. Denne teorien har flere eksperter støttet i ettertid.

StayClassys eier, Thomas Holstad, reagerer på kritikken. Kort tid etter at Hansen oppfordret følgerne til å sende inn klager, kåret StayClassy en vinner.

– Det har vært like stor mulighet for alle som har spunnet lykkehjulet til å vinne hovedpremien.

Han forklarte at dersom lykkehjulet hadde vært vektet på en annen måte, hadde det blitt delt ut 800 PlayStation 5, og ikke bare én som konkurransen lovet.

– Det har blitt rettet svært kraftige påstander av Mads Hansen mot oss. Vi har delt ut alle premier og vi opplever kritikken som urettferdig.

Rekordmann

Hansens liste med rekorder blir bare lengre og lengre.

I desember for to år siden, hadde han mer enn 2,1 millioner visninger på «Sommerkroppen»-musikkvideoen på YouTube, og ble dermed årets mest sette musikkvideo på nettsiden i Norge. Den gang slo han både Maroon 5 og Ariana Grande.

Den samme låten fikk selvsagt også norsk rekord i antall Spotify-avspillinger. Den ble streamet hele 1,3 millioner ganger bare i løpet av de to første dagene.

Da Hansen tidligere i år ga ut boka «Min Instastory», meldte kokhandelkjeden ARK at boka satt ny rekord i antall forhåndsbestillinger.

– Det er ikke like stort med en Forbrukertilsynet-rekord, det er det ikke, sier han lattermildt til God kveld Norge, og fortsetter:

– Men jeg er glad for at folk blir mer oppmerksomme på klageskjemaet til Forbrukertilsynet. Om man ser folk som bryter markedsføringsloven, er det bare å melde inn.

Influensere og lovbrudd

Hansen syns det er én ting at bedrifter ikke kan markedsføringsloven, men reagerer nesten mer på hvor mange influnsere som reklamerer feil.

– Som influenser er det jo jobben din å kunne dette, å vite hva man har lov til å gjøre på sosiale medier. Likevel er det så mange som for eksempel markerer reklame feil eller ikke marker i det hele tatt. Det er bare å melde inn de du ser til Forbrukertilsynet, klageskjemaet ligger der jo.

Forbrukertilsynet gjennomfører gjevnlige aksjoner mot feilaktig influensermarkedsføring.

For kort tid siden fikk blant annet Melina Johnsen og Benedicthe Bjerke et brev, hvor de ble gjort oppmerksomme på markedsføringsloven. Dette var del av en aksjon med fokus på reklamer som kunne skape kroppspress.