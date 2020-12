EM-arrangørens garanti stemples som naiv av TV 2s ekspert

Generalsekretæren i Det europeiske håndballforbundet (EHF) forsikrer at alle som spiller EM-kamp har testet negativt. Bent Svele mener opplegget er naivt.

Den rumenske landslagspilleren Laura Chiper avla en positiv koronatest da hun ankom Danmark sammen med resten av EM-troppen til Romania, som de norske håndballjentene skal møte i gruppespillet.

– Hadde Romania fått den testen i Norge, hadde de blitt sendt hjem igjen. Her i Danmark får de lov til å fortsette mesterskapet, og det synes jeg er litt naivt, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Romania skulle egentlig ha spilt i Trondheim, men etter at Norge valgte å trekke seg som EM-vert, tok danskene over hele europamesterskapet.

Nå er resten av den rumenske troppen satt i karantene i påvente av en ny koronatest, der et negativt prøvesvar vil sende dem ut av karantene.

– På banen blir det kun spillere med negativt testresultat, forsikrer Martin Hausleitner, generalsekretær i Det europeiske håndballforbundet (EHF), overfor TV 2.

Bent Svele mener EHF er naive.

– De kan garantere at alle som går på banen har en negativ koronatest, men de kan ikke garantere at spillerne ikke har smitte i kroppen, for inkubasjonstiden er fem til ti dager. Sånn sett virker det litt naivt, mener TV 2s ekspert.

Fra bobler til bomber

Før avreise testet også Crina Pintea fra rumenernes EM-tropp positivt.

– Det blir veldig spennende å se om det kommer mer smitte i det rumenske laget. Det vil kanskje være litt overraskende om det ikke kommer mer, mener Bent Svele.

– Kan EM-boblene bli til koronabomber?

– Nei, smittebomber bør unngås gjennom testrutinene som allerede startet i oppkjøringen til mesterskapet. Alle lag har måttet levere testresultater til oss de siste 14 dagene. De måtte teste seg før avreise, så det kun skulle være kun negative prøver ved ankomst til Danmark. Inkubasjonstiden er fem til ti dager, og kommer det et eller annet tilfelle likevel, så kan lag isolere enkeltpersoner, sier generalsekretær Hausleitner i EHF til TV 2.

Under mesterskapet skal spillerne testes minst hver 72. time.

– Hvor ille må det være før dere sender et lag hjem?

– Vi har spesielle regler denne gangen, så lag kan bytte så mange spillere som nødvendig fra bruttotroppen på 35 spillere. Forhåpentligvis får vi ikke den situasjonen. For øyeblikket tenker vi ikke i de baner, for vi har tro på at lagene kan delta ganske som normalt, sier Martin Hausleitner.

De norske håndballjentene skal møte Romania mandag. Før den tid venter Polen torsdag og Tyskland lørdag. I Polen har nær halve bruttotroppen på 35 spillere vært rammet av korona, mens Tysklands nederlandske trener Henk Groener er smittet og isolert fra laget.

Norge er uten målvakt Silje Solberg, som testet positivt for korona.

– Bedre enn mannen i gata

Hausleitner mener det er forsvarlig å arrangere mesterskapet.

– Før det første har vi profesjonelle spillere, dette er ikke en fritidssyssel. Det er profesjonelle spillere som ønsker å utøve yrket sitt. Vi ønsker også å gi folk et avbrekk fra hverdagen. Vi lever i en verden med fans, og vi mener det er en plikt å vise håndball også i vanskelige tider. Om jeg føler meg hundre prosent sikker? Jeg tror ingen kan føle seg hundre prosent sikker i disse tider, men vi har gjort det vi skal og forberedt oss, sier han.

– Utøverne kommer til å ha bedre omgivelser enn mannen i gata eller en person i et vanlig yrke. Vi har tatt ansvaret for å lage sikre så sikkert miljø som man kan ha i disse tider, fortsetter Martin Hausleitner.

EHF-toppen er sikker på at spillere og støtteapparat klarer å konsentrere seg om det sportslige.

– Om vi har en vinner 20. desember, tror jeg vi alle kan være fornøyde i et bemerkelsesverdig år, sier Hausleitner.