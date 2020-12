Jeg har en kompis som stadig sender meg Snap-meldinger med bilde av Toyota Yaris. Der står det – uten unntak – "Yaris lager kø. Bombe!" (hei, Ronny!).

Noen vil nok kanskje kjenne seg igjen i den frustrasjonen. Basert på fordommer, er det lett å falle for fristelsen å kalle Yaris en "pensjonistbil" – som ofte lager kø.

Men mye takket være rallylegenden Tommy Mäkinen, kan du bare glemme å klistre den betegnelsen på bilen vi omtaler her.

Så er det knapt noe igjen av en vanlig Yaris, i spesialutgaven Gazoo Racing, eller kort sagt GR Yaris. Toyota kan mye om racing, bare så du vet det. Så når de kommer med en slik nyhet, er det verdt å spisse ørene. Særlig når en finsk rally-gud er med på utviklingen.

261 hk, firehjulsdrift og WRC-homologering – jada, grrrrr, virker å være en presis betegnelse.

Yaris var i sin tid en stor revolusjon!

Manuelt gir, manuelt håndbrekk

Hvis du tror litt røffere felger, større bremser og barsk styling er alt som gjør at denne skiller seg fra de andre Yarisene vi alle har sett putre rundt på veiene, da tar du grundig feil. Faktisk er det bare lyktene foran og bak, speilhusene – og den vesle haifinne-antennen på taket, som er igjen fra en vanlig Yaris.

Plattformen er også unik. Fronten er GA-B (samme som brukes i Yaris), mens hekken er GA-C (den som brukes i Corolla). Som du skjønner, dette er ikke noe som er gjort halvveis. 60 mm økt sporvidde gir mer grep og bøsere utseende.

Og for oss som har kjørt bil i noen år, er det en utsøkt glede å få hendene på en lett og sportslig lommerakett, som har både manuelt gir og manuelt håndbrekk. Det er ikke ofte, lenger.

Her er vår første kjøretur med Yaris på norske veier

Seriøst sportslig

1,6-literen bilen er utstyrt med, er verdens letteste – og det er verdens kraftigste 3-sylindrede motor. Den har lite masse å drasse på. Bilen veier bare 1.280 kilo.

Den lave vekten er mulig blant annet takket være panser, bakluke og dører av aluminium. Taket er av karbon – og er 45 mm lavere midt på og 90 mm lavere bak, som gir mindre luftmotstand.

Det som mangler, for å fullføre WRC-looken, er en enorm takvinge. Det hadde den fortjent!

Dette er Toyotaen å ha når du skal du krysse en ørken

Får ikke kjøre WRC

Ironisk nok kommer det ikke til å bli noe av selve WRC-utgaven av GR Yaris. Toyota hadde tenkt å ha den med i 2021-sesongen, og var godt i gang med testingen. Men så kom Covid-19. I tillegg er det nye regler fra 2022-sesongen av WRC. Kjipt, selvsagt. For det skulle vært morsomt å se denne utfolde seg der.

Men homologringsmodellen ble det altså noe av, likevel.

Spørsmålet er om dette er en morobil for deg og meg. Eller om Toyota har bommet. Det har vi svaret på!

Sinnatagg! Dette er ikke en Yaris som lager kø ...

Comeback: Denne Toyotaen blir viktig i Norge

Hva er nytt?

Vi har vel vært innom dette, allerede. Men jeg kan forklare det på en litt mer personlig måte. Min aller første bil var en Toyota MR 2. Den første generasjonen. En bil som var liten, lett, rask – og med manuell gir. En renspikka sportsbil, rett og slett.

Jeg får mye av de samme vibbene, av GR Yaris. Det er ganske enkelt ikke lagt vekt på noe annet enn moro.

Riktignok var MR2-en bakhjulsdrevet. Selve oppskriften på mest mulig kjøreglede. Men GR Yaris byr på litt av det, den også. Når kjøreoppsettet står i Normal, har du 60 prosent av kreftene på bakjula. Velger du Sport, øker det imidlertid til 70 prosent. Sport er følgelig det morsomste programmet her.

Skal du kjøre raskest mulig, velger du track, og får ren 50/50-fordeling.

Motoren med sine hissige 261 hk / 360 Nm, klarer å gi en 0-100 km/t-tid på bare 5,5 sekunder. Toppfarten er begrenset til 230 km/t.

Dette er en stor mann – i en liten, rosa bil

Hekken er voldsom. Tøft med brede hofter, men selve endepartiet under baklyktene blir litt vel massivt. Men kult er det jo ...

Hva er styrker og svakheter her?

Yaris treffer blink på det aller viktigste: Kjøreglede. Det er mer eller mindre kun det, denne bilen handler om. Smil per mil. Den utrolig stramme og presise girkassen gir deg en herlig mekanisk følelse. En helt annen opplevelse av å kjøre bil, enn du får med automatgir. Dessuten er lydbildet fra 3-sylinderen skikkelig tøft. Ja, det får litt hjelp av høyttalerne i bilen. Men du skal være en skikkelig grinebiter, for å la det ødelegge noe.

Utvendig er det litt mindre snerr, enn vi hadde ventet. Denne bilen er frekk nok til å tåle enda mer volum fra eksosanlegget.

Når vi er innom kjøreglede: GR Yaris er "hyle av glede"-morsom. Akkurat som MR 2. Den elsker svinger, og du kan velge om du vil være litt bajas, eller bare kjøre effektivt. Styring, balanse og vekt gjør det enkelt.

Med kort akselavstand, skal du også imidlertid være litt obs hvis du skal slenge med rumpa. Den kan komme litt brått. Sånn var det med MR 2-en, som i tillegg hadde midtstilt motor, også. Hvis du først fikk hekken for langt ut med den, kunne du spinne rundt din egen akse til langt etter leggetid. Den karusellen vil du ikke være med på! Du hyler fortsatt – men ikke lenger av glede ...

Moderne biler har såpass mye elektroniske hjelpemidler, at du enkelt kan styre unna den slags. Men i en bil som GR Yaris, tipper vi veldig mange blir fristet til å slå av noen av assistansesystemene. Bare for å kjenne litt på nerven og intensiteten av å styre alt selv. Dette er egentlig den perfekte balansen. Når du føler du kontrollerer bilen på den måten, da er du i "hyler av skrekkblandet fryd"-territorium.

Vi tar med at interiøret er vellykket. Nydelige sportsseter, ypperlig sitteposisjon og lettleste instrumenter. Sånn skal det være.

Ikke noe dilldall. Interiøret i GR Yaris har det du trenger. Ikke noe mer. Nydelige sportsseter, deilig lite ratt og ikke minst: Manuelt håndbrekk. Jippi!

Selv om dette skal være en hard core sportsbil, er det viktig at ting som infotainmentsystem og ergonomi sitter skikkelig. Det gjør det. Toyota har fått god dreis på dette.

Men noen punkter har vi funnet å klage på:

– Det bråker ganske mye, også under vanlig kjøring. På lange turer, kan akkurat det bli slitsomt.

Skikkelige sportsseter.

– Seks gir er ikke nok at du kan kjøre fort på motorveien, uten påtrengende motorlyd.

– Baksetene er trange og det lave taket er i veien. Der er det ingen som vil sitte, rett og slett.

– Bagasjerommet er knøttlite. Du får akkurat med deg hjelmen og kjøredress til track days.

– Vi savner midtarmlene

Men når du er ute og kjører, forsvinner negative tanker som dugg for solen. Finn deg en øde og svingete bakvei – og bare nyt det opplevelsen.

Jeg mistenker at den vil skinne enda mer med sommerdekk – på bane. Så derfor bruker jeg like godt anledning til å melde meg frivillig til en trackday-runde, når våren kommer!

Her er det ikke mye plass.

Video: Vi har kjørt Toyota Supra på selveste Le Mans-banen!

Hva koster den?

Dagens beste nyhet! Den er rimelig. Fra 557.000 kroner. Da får du "full pakke" – altså alt du trenger i en rallybil for vanlig vei.

Vil du være enda mer hard core velger du Circuit Edition - som testbilen. Den koster 577.100 kroner. Da får du blant annet Torsen differensialbrems, andre felger og røde bremsekalipere.

Nå er prisen kuttet med 240.000 kroner

Hvem er konkurrentene?

Egentlig finner vi ingen som matcher denne pakken. Fiesta ST er en artig liten sak – men langt unna å være så rå, rask og barsk som GR Yaris.

Mini John Cooper Works har ikke firehjulsdrift, er en del tregere – men likevel et fyrverkeri å kjøre.

Mener fortsatt dette er et godt alternativ til elbil

Vil naboen bli imponert?

GR Yaris er ikke bilen som alle "får med seg". Men de spesielt interesserte merker de brede hjulbuene, to store enderør bak og den kraftige grillen med GR-logoen.

På mange måter hadde GR Yaris vært helt perfekt for noen år siden, da janteloven i Norge var enda mer påtrengende: Både et folkelig merke, og ikke for spjåkete "hei, se på meg"-design.

Bakseter må med. Men de kan knapt brukes ...

Broom får kjøre på ikonisk racerbane – like før verdens største billøp!

Broom mener:

Jeg glemmer aldri min første bil. MR 2-en er etset inn i hjernebarken - og kommer alltid til å være der. Veldig lite kan måle seg med følelsen den bilen ga.

GR Yaris er imidlertid et godt eksempel på at Toyota er i full gang med å henvende seg til ekte bilentusiaster, igjen. GT-86 var starten, nå har vi både Supra og GR Yaris, i tillegg.

Supra og Yaris er begge helt i toppen i sitt segment. Og vet du hva, hvis jeg sto med nøklene til begge to, og skulle ut og ha det mest mulig moro, hadde jeg valgt Yarisen. Den setningen hadde jeg aldri trodd jeg skulle skrive ...

Toyota var en god stund på ville veier med sine sportsbiler. Men ta det helt rolig, nå er de tilbake for fullt. Vær forsiktig med å prøve denne, for du kan få akutt kjøpelyst, etterpå.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan du lese hva norske bileiere mener om bilene sine. Så langt ligger det inne over 10.000 omtaler!

Toyota Yaris har 27 av disse – men ingen gjelder den aller nyeste generasjonen. Så hvis du har erfaring med den, så gå gjerne inn og legg igjen en vurdering. Det tar kun noen minutter.

Her får Lamborghinien juling av en Toyota!

Toyota GR Yaris Circuit Edition Motor: 3-sylindret 1,6-liter Effekt: 261 hk / 360 Nm 0-100 km/t: 5,5 sek. Toppfart: 230 km/t Forbruk: 0,8 l/mil Bagasjerom: 286 liter Vekt: 1.280 kg Lengde x Bredde x Høyde: 399 x 180 x 146 cm Pris: Fra 557.200 kroner Pris testbil: 577.100 kroner

Visste du at:

– Toyota har laget verstingbil av Yaris tidligere, også. GRMN, heter den.

– Yaris erstattet Toyota Starlet da den kom i 1999.

– Toyota har en rekke mesterskap i WRC-rally de siste årene

Video: Her tester vi Toyota på verdens mest berømte racerbane!

Topp 5: Driftingbiler