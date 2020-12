Avslører detaljer om Maskorama-kostymene

Den nye NRK-satsningen Maskorama fortsetter med elleville seertall, og forrige lørdag benket én million nordmenn seg foran TV-skjermen for å prøve og finne ut av hvilke kjendiser som skjuler seg bak de spektakulære kostymene.

Kostymedesigner Kjell Nordström, tidligere kjent som «Baron von Bulldog», er mannen bak disse kreasjonene. Han tror at det er flere grunner til at programmet skaper så mye engasjement.

– Man kunne sagt at det er på grunn av korona og at alle sitter hjemme, men det kan også være at folk synes at dette er et veldig morsomt program å følge med på. Jeg håper jo det, forteller han til God morgen Norge.

Mange lar seg også fascinere av kostymene, men Nordström påpeker at det blir ingenting av kostymene, hvis det ikke er noen inne i dem.

– Energien kommer fra innsiden, men jeg har fått veldig mange fine tilbakemeldinger på det visuelle.

Mange tusen timer bak

Selv om konseptet nylig ble kjent for det norske folk, begynte Nordström å jobbe med kostymene for ett og et halvt år siden.

– De siste året har vi brukt på å eksperimentere fram teknikker og alt mulig med masker og kostymer. Men hver lørdag er det en energi der og så mye glede, så det går ikke an å bli lei av det. Også har jeg lagt mye av sjela mi i disse åtte karakterene, så det blir som ens barn.

MASKORAMA-KONGEN: Det er kostymedesigner Kjell Nordström som er hjernen bak alle de åtte kostymene i Maskorama. Foto: God morgen Norge

– Har du en favoritt?

– Nei, det blir som å spørre en far hvilket barn man liker best. Man har alltid en favoritt, men det må man holde for seg selv.

Kostymedesigneren legger ikke skjul på at alle kostymene har vært utfordrende å skape på hver sin måte.

– Fugleskremselet synes jeg bare var gøy, for der kunne jeg sitte å tulle og tøyse, så det føltes ut som at det var litt lettere. Trollet og puddelen var nok kanskje det som har vært mest tidkrevende. Men samtidig er det gøy. Det er mange tusen timer arbeid bak disse kostymene, så vi tenker ikke sånn på det, sier han og utdyper:

– Det er sjeldent en kostymedesigner får lov å kjøre på uten grenser. Det er klart at det er en drøm og et drømmeprosjekt for enhver designer.

Dette fikk kjendisene bestemme

Nordström forteller at det var kjendisene selv som fikk bestemme kostymene.

Han avslører at han har en hemmelig skissebok med 50-60 ulike karakterer. Deltakerne fikk se denne boken, mens Nordstrøm fortalte små eventyr knyttet til karakterene.

– Og ble de forelsket og fikk en følelse for noen av de, så stoppet vi. Da hadde dem gjort sitt valg. Også begynte den ordentlige jobben med alle de små detaljene, for det er veldig viktig at deltakerne kom med sine innspill, for det skal være deres DNA i kostymene.

- ALLE ER VINNERE: Kjell Nordström påpeker at det ikke er noen tapere i Maskorama, og at alle deltakerne er vinnere. Foto: NRK

Når dette var gjort, var det regi og produsent som fikk si sin mening. Deretter var det enormt mye teknisk som måtte på plass.

– Det du ser er en ting, men det som er bak og på innsiden er en helt annen historie, sier han, og bekrefter at alle deltakerne synger live:

– Det er ikke noe juks der. Du kan tenke deg at alle sansene blir begrenset. Du hører ikke, du ser ikke, balansen blir dårligere, det er tungt og i tillegg så får du nesten ikke noe luft. Også skal du opp og danse, synge og opptre. Det at disse deltakerne klarer det, er så sporty og bare smiler fra øre til øre fra dem kommer til de går – det er en prestasjon.

En håndfull som vet

I hele den store TV-produksjonen, er det bare en håndfull mennesker som vet hvem som befinner seg bak maskene.

– På sett er vi kanskje tre-fire stykker av alle som jobber der som vet. Det er også veldig få som får lov til være i nærheten av deltakerne. Men jeg har så dårlig hukommelse, så det passer bra å ha meg der, for jeg husker ingenting.

Nordström takker også korona for at han ikke har noe sosialt liv om dagen, slik at han slipper å risikere og si noe på en fest med venner.

– Jeg er bare på jobb og hjemme, og hjemme orker ikke de å høre på sytinga mi lenger. Også har vi en greie vi som jobber med det her, for vi snakker i koder og vi nevner aldri navn og snakker aldri om deltakerne som personer. Vi er ganske godt trent på å ikke snakke om det.

Lørdag kunne programleder Silje Nordnes fortelle at flere nysgjerrige seere var på parkeringsplassen til innspillingen for å ta skiltnumrene på bilene, i håp om å få et svar. Det nytter ikke, ifølge Nordström.

– Vi har vakter. De kommer i svarte kapper med visir der det står: «Ikke snakk til meg». De har en personlig assistent som sørger for at de ikke kommuniserer med noen i det hele tatt. De blir hentet på et hemmelig sted og kjørt ned. Også har de en egen lounge og en egen backstage der de kan skifte til kostyme, som bare meg og min assistent får lov til å være. Vaktene følger dem fram og tilbake.

Hver lørdag kommer også programmet med ulike hint til seerne om hvem som kan befinne seg bak masken. Men Nordström påpeker at noen av hintene også er til for å avlede seerne.

– Det er det som er veldig gøy, fordi det er ikke sikkert at alle hint er riktige heller.