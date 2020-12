Langrennskometen: – Det hadde vært forsvarlig å gå

Norges Skiforbund har bestemt seg for ikke å sende utøvere til verdenscupen i langrenn i resten av 2020. Det samme kan skje med Tour de Ski på nyåret.

Det bekrefter skiforbundet i en pressemelding. Bakgrunnen er usikkerheten rundt den rådende koronasituasjonen i Europa.

– Følte meg ikke utrygg

Langrennskometen Erik Valnes (24), som slo Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupåpningen i Ruka, stiller seg bak avgjørelsen til Skiforbundet.

– Jeg har 100 % tillit til det medisinske teamet. De har mer kompetanse enn meg akkurat nå, sier Valnes til TV 2.

– Er det kjedelig å ikke gå renn når du har vist så god form?

– Nei, jeg skal klare å holde formen.

– Følte du deg utrygg i Ruka?

– Nei, jeg følte meg ikke utrygg. Jeg føler vi har ett bra system, men risikoen er aldri null. Det sier seg selv at risikoen blir større hvis man reiser til steder der det er mer smitte.

– Hadde det vært forsvarlig å gå i desember?

– Ja, det hadde vært forsvarlig å gå. Sannsynligheten er størst for at det hadde vært forsvarlig, men det er en risikovurdering som er tatt og den er ikke opp til meg å ta.

– Er du glad du ikke trengte å ta stilling til dette selv, og at Skiforbundet tok et standpunkt?

– Ja, det er jeg. Jeg har hele tiden vært klar på at Skiforbundet har vært forsiktig og nøye. Hvis de hadde besluttet at vi kunne delta, hadde jeg reist for å delta.

– Hvordan påvirker dette VM-oppkjøringen?

– Det er bare å trene. Treningsforholdene finnes, og så er det skirenn lokalt, så det stopper ikke opp. Det blir norgescup, i tillegg er det noen lokale skirenn i Troms. Det er alltid gøy å gå lokale skirenn, sier Valnes, som legger til at han planlegger å gå helgens renn på Lillehammer i likhet med de fleste landslagsløperne.

– Et vanskelig puslespill

Også Sjur Røthe har forståelse for Skiforbundets avgjørelse.

– Jeg ser klart at vi situasjonen som er vi er oppe i er vanskelig, og jeg har forståelse for at forbundet gjør som de gjør.

– Er det kjedelig at det blir slik?

– Det er kjedelig å ikke gjøre jobben sin, men akkurat nå er det helt riktig slik det er gjort nå. Vi er den største nasjonen og har alle øynene på oss, og da det er tøft av Skiforbundet å ta et slikt standpunkt.

– Hvordan opplevde du Finland-turen?

– Finland-turen gikk veldig fint, det var trygt og vi gjorde alt rett etter slik vi kunne gjøre det. Jeg ser at det kan by på noen problemer når vi skal til mellom-Europa og ikke har mulighet til å reise på egenhånd, bo på egenhånd og spise på egenhånd. Det er et puslespill som er vanskelig. Vi har tatt et valg, og det er vårt valg som nasjon. Hva andre vil gjøre er opp til hver enkelt. FIS fortsetter med verdenscuprenn og har fremdeles et bra smittevernsfokus.

– Det ligger an til å bli en litt annerledes sesong dette?

– Det er klart at vi har vist lenge at dette blir en utfordrende sesong. Det blir en sesong hvor man må være i kjempegod form i de få skirennene man kan gå fordi det kan være over veldig fort. Alle har forberedt seg for å være i så god form nå nettopp på grunn av det, sier Røthe.