Kilder til TV 2: KrF har tilbudt Frp å kutte alkoholavgiftene - kaller inn til gruppemøte

For første gang etter at de borgerlige partiene vant valget og regjeringsmakten i 2013 er de nå enige om en helt ny politisk retning: å kutte avgiftene her i landet.

Ifølge TV 2s kilder er de fire partiene enige om å redusere avgiftene på grensehandelsvarer som snus, sjokolade og alkoholfrie drikkevarer.

For en uke siden kunne TV 2 fortelle at Frp ikke hadde fått en eneste krone til å kutte avgiftene på øl og vin, men nå skal situasjonen være snudd.

Ifølge TV 2s kilder har Kristelig Folkepartis leder Kjell Ingolf Ropstad gått med på «en betydelig reduksjon» i alkoholavgiften på øl og vin.

Totalt utgjør kuttene som regjeringen har tilbudt Frp i avgiftene på grensehandelsvarer seg til milliardbeløp, får TV 2 opplyst.

KrF har innkalt til ekstraordinært gruppemøte for å behandle den foreslåtte budsjettavtalen klokken 16. Også Frp har innkalt til ekstraordinært møte i sitt landsstyre klokken 16, for å behandle utkastet til avtale.

TV 2 får bekreftet at Venstre har innkalt til gruppemøte om budsjettavtalen 16:30 tirsdag ettermiddag, noe som delvis vil skje på Teams. En sentral kilde sier til TV 2 at forslaget trolig blir godtatt av stortingsgruppen, og ikke forelagt sentralstyret - dette basert på erfaringer fra tidligere forhandlinger og avtaler.

Frp og regjeringspartiene har i over tre uker møttes til forhandlinger for å forsøke å bli enige om en budsjettavtale som sikrer statsminister Erna Solbergs regjering flertall for statsbudsjettet for 2021.