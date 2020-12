Lenge var det to bilmerker som knivet om å være Norges mest solgte: Volkswagen og Toyota. Men så dro Volkswagen fra og de siste årene har styrkeforholdet mellom de to rivalene vært tydelig: Volkswagen har solgt betydelig flere biler enn sin japanske konkurrent.

Slik blir det også i år, men nå er Toyota i gang med en imponerende sluttspurt på 2020.

I november var ingen bilmerker mer populære enn Toyota, viser rykende ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Elektrisk Volvo

Toyota registrerte 1.753 personbiler i november, noe som gir en markedsandel på 14 prosent. Det er en økning på 601 biler fra samme måned i 2019 og mest av alle bilmerker i den månedlige oversikten fra OFV.

Volkswagen endte på sin side på 1.385 biler, en veldig stor del av dette er den nye elbilen ID.3 der kundekøen har vært lang. Nå ser det imidlertid ut som det bremser litt opp for denne bilen.

På tredjeplass finner vi BMW med 1.198 biler, mens Volvo tar fjerdeplass med 787 biler. Her er utleveringene av elektriske XC40 i gang for fullt, denne kommer til å gi Volvo en skikkelig opptur også i desember.

XC40 er Volvos første elbil og i ferd med å bli et vanlig syn på norske veier.

Ladbar hybrid

Femteplassen i november går til Mercedes. Også her handler mye om elbil, desssuten om ladbare hybrider. 735 nordmenn ble eiere av en helt ny Mercedes i november.

Tilbake til Toyota: Familie-SUVen Rav 4 har kommet som ladbar hybrid og var den mest populære Toyota-modellen i november med 837 biler. Med det er dette den nest mest solgte og registrerte bilen i november, bare slått av én eneste modell. Det er ikke overraskende VW ID.3 som kan notere seg for til sammen 986 biler. RAV4 er også eneste ikke-elbil på topp 5 i Norge.

VW ID.3 er Norges mest solgte og registrerte bil i november. Men marginen ned til Toyota RAV4 er ikke stor.

Flere modeller selger godt

Videre har registreringen av flere andre Toyota-modeller vært bra i november: Yaris (439), Corolla (244) og Toyota CH-R (112) er noen av tallene.

– Vi har dyktige forhandlere som virkelig har stått med å selge og klargjøre biler til fornøyde Toyota-kunder over hele landet. Det er en fantastisk motivasjon å avslutte et utfordrende år på en så bra måte. Kundene er forskjellige og har ulike behov, og Toyota har i alle år vært opptatt av å ha bred portefølje av modeller. Hybrid- og plug-in hybrider har en stor tilhengerskare, og når flere ulike modeller selger godt om dagen, er det en bekreftelse på at vi har gjort mye rett, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge, i en pressemelding.

Toyota RAV4 har vært blant Norges mest solgte SUV-er i en årrekke. Nå biter den ekstra godt fra seg i ladbar utgave.

Spennende nyheter på gang

Så langt i år er det totalt sett registrert 120.838 nye biler, hvorav 11.500 er fra Toyota. Olsen er også positiv til fremtidsutsiktene.

– Det er usikre tider, men vi har en rekordstor ordrebank av bestillinger som stort sett har holdt seg stabil gjennom året. Og vi har mange spennende nyheter på gang.

