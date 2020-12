Kjerringa mot strømmen

Heidi Weng kastet inn håndkleet allerede etter sprinten i Ruka. I går kom beskjeden om at både Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen hadde bestemt seg for å droppe de kommende verdenscuprennene i Davos og Dresden.

Etter åpningshelgen i Finland var det flere løpere som ikke følte seg trygge. Det var vanskelig å holde avstand og unngå nærkontakt, de to hovedreglene vi alle har fått banket inn siden mars. Hvis de opplevde at de ikke kunne holde forsvarlig avstand under arrangementet, er det ikke rart at løperne reagerer.

I pressemeldingen fra Skiforbundet påpeker langrennssjef Espen Bjervig blant annet følgende:

“Utholdenhetsutøvere har lungene som verktøy, og vi kjenner ikke ettervirkningene av Covid-19.”

Dette er et viktig poeng. Vi vet fortsatt altfor lite om senvirkningene av viruset. Vi vet at unge, friske mennesker i utgangspunktet stort sett klarer seg helt fint gjennom selve sykdommen. Men vi vet veldig lite om hvor stor risikoen er for å få senskader som påvirker kroppen i ettertid. Vi har allerede sett eksempler på idrettsutøvere som sliter med å komme seg tilbake i normal trening etter at de har blitt friske fra korona

For idrettsutøvere som Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Heidi Weng er kroppen og lungene helt avgjørende for karrieren deres. Selv en liten reduksjon i lungekapasitet som vanlige folk ikke hadde lagt merke til kan være forskjellen på triumf og fiasko for toppidrettsutøvere i verdenseliten.

Det er ikke rart at de nødig vil gamble med kroppen sin ved å utsette seg for potensiell smitterisiko. Noen trakk kanskje på smilebåndet da de så bildene av Heidi Weng som gjorde intervjuer iført vernebriller og hansker. Men koronafrykten blant langrennsløperne er fullt forståelig. De har mer å tape enn mange andre i samme aldersgruppe.

Da idretten ble stengt ned i vår var et av de sentrale spørsmålene hvorvidt man kunne forvente at idrettsutøverne skulle utsette seg selv for smitterisiko samtidig som resten av samfunnet stengte ned. Med den andre smittebølgen har den diskusjonen igjen blitt brennaktuell.

Vi vet ikke om det har vært full enighet blant de norske løperne om denne avgjørelsen. Enkelte syns kanskje det er behagelig at noen andre tar avgjørelsen for dem. Andre er kanskje ergerlige fordi de gjerne skulle ha deltatt i de kommende rennene.

Dette har garantert ikke vært noe enkelt valg for Skiforbundet. Uansett er det en tøff avgjørelse å være den første nasjonen som bryter ut. Nå vurderer også svenskene å gjøre det samme.

Det er ikke første gang denne høsten at Norge sier nei mens resten av idretts-Europa sier ja.

Norske myndigheter sa nei til vennskapskampen mot Israel og tviholdt på norske karanteneregler da Norge skulle ut og spille Nations League i Romania. I etterkant av den landslagspausen har vi sett at smitten blomstrer opp i fotball-Europa.

Norske myndigheter sa nei til håndball-EM i Trondheim, noe Norges Håndballforbund viste forståelse for selv om de syntes det var fryktelig synd å ikke få arrangere EM på hjemmebane. Nå kommer det inn stadig nye meldinger om smittetilfeller i de ulike landslagstroppene som er i ferd med å gjøre seg klare til EM i Danmark.

Allerede i midten av november ble det klart at den planlagte verdenscuphelgen på Lillehammer måtte utsettes. Nå går Skiforbundet altså enda et skritt lenger. Nok en gang ser vi et eksempel på at Norge gjør den jobben de internasjonale særforbundene kunne (og burde?) ha gjort.

I både fotball, håndball og langrenn har Norge vært den snusfornuftige festbremsen i idrettens verden. Kanskje er det en grunn til at Norge så langt er blant de landene som har klart seg best gjennom pandemien. Akkurat nå tror jeg idretten trenger noen som er kjerringa mot strømmen.