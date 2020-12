FIS-toppen: – Sirkuset ruller videre uten Norge

Norges Skiforbund har bestemt seg for ikke å sende utøvere til verdenscupen i langrenn i resten av 2020. Det samme kan skje med Tour de Ski på nyåret.

Det bekrefter skiforbundet i en pressemelding. Bakgrunnen er usikkerheten rundt den rådende koronasituasjonen i Europa.

FIS-topp Pierre Mignerey sier de respekterer Norges avgjørelse om å stå over verdenscupen i langrenn før jul.

– Jeg er blitt informert, og vi respekterer at forbund bestemmer seg for ikke å delta. Det er ingen krav om at folk skal stille opp. Det er viktig for oss at folk føler seg trygge med å reise og å delta i konkurranser, sier Mignerey til TV 2.

– Sirkuset ruller videre uten Norge. Vi vil selvsagt analysere den siste utviklingen. I Ruka informerte vi om at vi ønsker så mange tilbakemeldinger som mulig fra nasjonene og de andre aktørene, fortsetter Mignerey.

– Ingen kan være fornøyde

Han innrømmer at det sportslige nivået blir lavere uten Norge.

– Når den ledende nasjonen ikke deltar er det klart at det sportslige nivået påvirkes. Det er naturlig og logisk. Samtidig er langrenn viktig for mange nasjoner og utøvere. Vår jobb er å sørge for trygge rammer, så er det opp til hver enkelt om man føler seg trygg nok til å delta, sier Mignerey.

Det er verdenscuprenn i sveitsiske Davos 12. og 13. desember og i tyske Dresden helgen etter. Disse går altså uten nordmenn.

– Jeg tror ikke noen kan være fornøyde i dag når vi vet at Norge ikke starter de neste to verdenscuphelgene. Jeg er ikke skuffet over selve avgjørelsen, men resultatet av avgjørelsen, sier Mignerey.

Ingen straff

Han forteller at Norges nei ikke vil få noen konsekvenser.

– Det får ingen konsekvenser bortsett fra at de mister rennmuligheter og verdenscuppoeng. Det er ikke intensjonen til FIS å tvinge noen til å komme til verdenscup-arrangementer. Vi har slett ikke snakket om å straffe noen for manglende deltakelse, sier Mignerey.

Mignerey sier at flere viktige avgjørelser rundt Tour de Ski vil bli fattet denne uken.

– Vi skal prate med Norge og de andre nasjonene om hvilke utfordringer og bekymringer de har. Hva som må til for at alle skal føle seg trygge. De bekreftede rennene i Davos og Dresden går som planlagt. Denne uken skal det være møter rundt Tour de Ski. Vi trenger innspill fra helsemyndigheter for å komme oss videre. Alle tilbakemeldinger vil bli tatt hensyn til når vi planlegger Tour de Ski. På dette tidspunktet holder vi oss til planen, men det er utrolig mange spørsmål vi må ta stilling til denne uken, sier han.

Russerne er overrasket

Russernes landslagstrener Markus Cramer er overrasket over den norske avgjørelsen.

– Dette var overraskende. Det er veldig synd for internasjonal langrenn at Norge uteblir fra Davos og Dresden, men årsaken er jo klar, sier Cramer til TV 2.

– Russland kommer til start både i Davos og Dresden?

– Ja, vi sa før løpene i Ruka at vi ville se hvordan det gikk der før vi tok en avgjørelse om fortsettelsen. Vi føler at det gikk greit i Ruka, og vi føler oss trygge med hensyn til smittevern, sier Cramer.

Svenskene vurderer også å gjøre som Norge.

– Vi har visst det, så det kom ikke som en overraskelse for oss. Det er kjedelig at de ikke vil/kan stille, men vi har ikke tatt den beslutningen ennå, skriver langrennssjef Anders Byström i en sms til TV 2.