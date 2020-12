Carl I. Hagen nektet adgang til Jensens budsjettpresentasjon

TV 2 får bekreftet at Frps partileder Siv Jensen og forhandlingsgruppen skal presentere budsjettavtalen med regjeringspartiene for Frps landsstyre og stortingsgruppe klokken 16.00.

Hagen hevder han ba parlamentarisk nestleder Hans Andreas Limi om å få delta i gruppemøtet på Stortinget som observatør da beskjeden kom.

– Jeg er førstekandidat for Oppland og 1. vara til Stortinget, og ønsket å være tilstede for å være orientert og ha oversikt over hva som skjer - ikke for å si noe, forteller Hagen til TV 2.

Han reagerer på at han fikk blankt avslag fra Limi.

– Jeg synes at de som gjerne vil holde seg orientert, og som skal ut og drive valgkamp for partiet, kunne få lov til å følge med. Det synes jeg ville være fornuftig, sier Hagen.

Venter at hele avtalen blir offentlig

Men Hagen er ikke ønsket, og må stå på sidelinjen og vente på å få innholdet i avtalen på lik linje med alle andre. Deretter kan han gjøre seg opp en mening om Frps seierne og nederlag i budsjettforhandlingene, uten å få vurderingene direkte fra Siv Jensen og forhandlingsleder Sylvi Listhaug.

– Hvordan forholder du deg til det?

– Jeg venter til at jeg får se avtalen, og går ut fra at den blir offentliggjort i sin helhet, sier han.

Hagens fylkesparti, Oslo Frp har blant annet krevd kutt i antallet kvoteflyktninger til Norge i 2021.