Brudd for «The Big Bang Theory»-stjernen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kun et år etter de fikk en sønn har Johnny Galecki (45) og Alaina Meyer (23) gått hvert til sitt.

The skriver People Magazine.

Johnny Galecki, kjent fra seriehiten «The Big Bang Theory», var sammen med den 23-år gamle modellen Alania Meyer i to år.

Paret ble sammen i 2018 og i desember i fjor ble de foreldre til en liten gutt.

Sammen med skuespillerkollega

I følge People fokuserer paret nå på å dele på foreldreretten til den 11-måneder gamle sønnen.

Ryktene om bruddet begynte å svirre da paret ikke har delt noe av hverandre på sosiale medier siden april i år. Forrige uke delte derimot modellen bilder fra fødselen på sin Instagram, hvor Galecki er tilstede.

Paret ble sett sammen for første gang under en ferie på Bahamas i august 2018. Galecki delte den gang et bilde hvor han klemte på en kvinne med en tatovering på låret.

I september samme år gjorde de forholdet offisielt og forlovelsesrykter begynte å svirre allerede en måned senere. Meyer slo hardt ned på forlovelsesryktene med et bilde av seg selv og Galecki med teksten "#notmarried".

Galecki var tidligere sammen med «Big Bang Theory»-kollega Kaley Cuoco i to år før de avsluttet forholdet i 2010.