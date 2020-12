Frp kalt inn til landsstyremøte

* Avgifter på grensehandelsutsatte varer må reduseres slik at vi kan sikre flere trygge arbeidsplasser i dagligvarehandelen i NorgeFjerne avgiften på sjokolade- og sukkervarer.

* Fremskrittspartiet fikk noen gjennomslag for pensjonistene mens vi satt i regjering, men pensjonistene har fortsatt en negativ inntektsutvikling i forhold til arbeidstakere. Vi må sikre en økonomisk bedring for pensjonistene i årets budsjettbehandling

* Fremskrittspartiet har bidratt til en utbygging av veier uten sidestykke i norsk historie, samtidig som de sittende regjeringspartiene har satt en stopper for fjerning av bompengefinansiering. Stortingsgruppen bør stille krav om redusert bompengebelastning for folk flest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021

* Norsk innvandringspolitikk må som hovedregel ta utgangspunkt at hjelp i nærområdet er det som sikrer at flest mulig får hjelp. Derfor bør antall kvoteflyktninger til Norge sette til et minimum i budsjettet for 2021

* Bistandsbudsjettet må reduseres, og hjelp til nærområder av krig og konflikter må styrkes