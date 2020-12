– Måtte kle seg naken etter krangel med fengselsbetjent

TV 2 har den siste tiden skrevet flere saker om at fengselsansatte mener deres sikkerhet er truet. Nå ber en gruppe forsvarsadvokater fengselsbetjentene om å innfinne seg, og viser til at den gamle praksisen brøt med menneskerettighetene.

I juni i år falt dommen i Gulating lagmannsrett som har ført til at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har innført nye retningslinjer i norske fengsler.

En innsatt i Halden fengsel hadde blitt kroppsvisitert over 200 ganger. Ofte måtte vedkommende kle seg naken og sette seg på huk over et speil slik at betjentene kunne se om han gjemte noe i kroppens hulrom.

Praksisen er ifølge dommen fra Gulating i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), og den innsatte fikk et betydelig fradrag i antall dager han må sone i fengsel.

Siden fengslene nå ikke lenger kan visitere rutinemessig, er ansatte bekymret for at de ikke lenger kan ivareta sikkerheten i fengslene.

I Halden sendte de ansatte et varsel, og skrev de nå mener at «dersom en domfelt ved innsettelse opptrer normalt, har vedkommende frikort til å gjemme hva den vil i anus».

Krenker torturforbudet

Nå sier en gruppe forsvarsadvokater fra flere av Norges mest profilerte advokatkontorer at de mener nok er nok, og at ansatte i norske fengsler er nødt til å innfinne seg.

– Praksisen med å visitere naken i ydmykende stillinger uten å foreta noen som helst kvalifiserte vurderinger, holdt ikke mål, sier Maria Hessen Jacobsen.

FORSVARSADVOKAT: Maria Hessen Jacobsen. Foto: Pressefoto

Sammen med forsvarsadvokater fra kontorene Elden, Sulland og Alvheim og Hansen har de sendt et innlegg til TV 2.

De mener nok er nok og beskriver praksisen som en «kunnskapsløs vilje til å krenke innsatte».

«Det er overraskende og nedslående at norske fengselsansatte og politikere har svartmalt konsekvensene utelukkende ut fra subjektive antakelser uten noe som helst empirisk grunnlag. Man må kunne forvente en kunnskapsbasert tilnærming, og ikke fryktstyrte antakelser. Spesielt når det er tale om en praksis som er svært ydmykende for innsatte,» skriver advokatene.

Overfor TV 2 viser Hessen Jacobsen også til en undersøkelse av 900.000 nakenvisitasjoner i høysikkerhetsfengsler i Vest-Australia.

Den konkluderte i 2019 med at nakenvisitasjoner som rutine var både ineffektivt, ydmykende og skadelig, og at en slik praksis ofte var basert på antakelser blant fengselsansatte om at innsatte ville smugle uten slik kontroll.

– Måtte kle seg naken etter krangel med ansatt

Som forsvarsadvokat har Hessen Jacobsen det siste halvåret representert to klienter som har fått straffefradrag som resultat av at de har blitt utsatt for regelmessige nakenvisiteringer.

I en dom fra november fikk hennes klient et fradrag på totalt 1118 dager, 241 av disse var fordi han hadde blitt utsatt for 276 ulovlige kroppsvisitasjoner.

– Mine klienter beskriver visitasjonene som ydmykende og nedverdigende. Han ene fortalte at det føltes vilkårlig, og at han kunne ha en mindre konflikt over noe bagatellmessig med en betjent, som gjorde at noe føltes ugreit mellom de to. Og så måtte han kle seg naken senere på dagen, sier Jacobsen Hessen.

Hun tror det er stor forskjell mellom hvordan fengslene innad i Norge har jobbet, men mener det er helt nødvendig å ha klare retningslinjer.

– Det viser meg at fengslene håndterer vage hjemler dårlig, og det er alvorlig, sier hun.

Ut mot den tidligere justisministeren

Advokatene reagerer også kraftig på uttalelsen fra tidligere justisminister og nåværende medlem av justiskomiteen Per–Willy Amundsen, som sa til Dagbladet at han mente Stortinget må gi dispensasjon til å fortsette den gamle praksisen inntil kroppsskannere er på plass.

TIDLIGERE JUSTISMINISTER: Per-Willy Amundsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Her må rett og slett hensynet til de ansattes liv og helse gå foran de innsattes interesser eller ønsker om at man ikke skal kroppsvisitere. Jeg mener det er en helt åpenbar vurdering Stortinget må gjøre, sa Amundsen.

– En sånn tankegang er helt hårreisende. Den norske stat har funnet at praksisen ved å nakenvisitere regelmessig krenker torturforbudet. Fengslene er nødt til å innfinne seg, sier Jacobsen Hessen.

Ber fengslene se til utlandet

Jacobsen Hessen sier at de mener de ansattes sikkerhet må tas på alvor, men at det finnes flere vestlige land som er i stand til å overholde EMK uten å rutinemessig visitere innsatte.

— I Storbritannia har de verken skannere eller regelmessige nakenvisiteringer, men de har inndeling av de innsatte i risikokategorier. Til eksempel skal mindreårige, eller mennesker med psykiske utviklingshemninger, aldri kles nakne, sier hun.

Hun viser også til Danmark som har en langt mer restriktiv praksis knyttet til visitasjoner enn det Norge har hatt.

Samtidig understreker hun at det nå ikke er slutt på visitasjon i fengsler, men at man må ha en begrunnet mistanke for å kunne gjøre det.

– Har man for eksempel en voldsrisiko knyttet til seg, så kan det være grunnlag for å visitere i innledningen, sier hun.