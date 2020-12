Norge står over verdenscuphelgene i Davos og Dresden

Det planlegges heller ikke for norsk deltakelse i Tour de Ski i januar 2021 slik situasjonen er nå.

Det bekrefter Skiforbundet i en pressemelding. Avgjørelsen kommer i kjølvannet av at langrennsstjernene Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen bestemte seg for å droppe de kommende verdenscuprennene.

Beslutningen om å holde løperne hjemme er også tatt etter en vurdering av gjennomføringen av verdenscupåpningen i finske Ruka. Flere norske løpere uttrykte usikkerhet etter å ha deltatt der.

– Vi har diskutert erfaringer gjennom helgen internt, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– I tillegg til risikoen ved å reise, har vi erfart at å holde avstand og unngå nærkontakt på World Cup-arenaen er mer krevende enn vi først antok. Utholdenhetsutøvere har lungene som verktøy, og vi kjenner ikke ettervirkningene av Covid-19. Derfor må vi ta forholdsregler, sier Bjervig.

Også svenskene vurderer å droppe de kommende verdenscuphelgene.

– Knalltøff prioritering

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Skiforbundet er tøffe som velger å droppe verdenscupen.

– Det er en knalltøff prioritering av Skiforbundet, som man selvsagt må ha respekt for når ting er som de er, sier Skinstad.

– Dette er nok en avgjørelse som på mange måter sitter langt inne, men som likevel er lett å forstå når smittesituasjonen rundt om i Europa enn så lenge er uavklart. Det blir spennende å se hva FIS nå foretar seg, og om de ser seg nødt til å gjøre noen endringer nå som den beste nasjonen velger å stå over. Spørsmålet er jo også om det vil være noen andre nasjoner som følger i Norges fotspor. Da først vil FIS få trøbbel med å gjennomføre verdenscuprenn, fortsetter han.

– Ser man litt lenger frem i tid, kan dette være med på å tvinge frem endringer i Tour de Ski, noe Skiforbundet er tydelige på at må til om de skal vurdere deltakelse der - i tillegg til at smittesituasjonen må endres til det bedre

Bjervig forteller at han ikke har rukket å prate med utøverne om avgjørelsen.

– Men vi har gjennom hele sesongen, og spesielt på Beitostølen, gått gjennom forskjellige scenarioer og sett på hva som skjer dersom det oppstår smitte i troppen, hva skjer ved vanlig forkjølelse i troppen og så videre. Vi har løftet opp temaet flere ganger, vi pratet med utøverne etter Ruka og etter falsk positiv test. Utøverne har vært i loopen på hva jeg og trenerne tenker hele veien, så det er klart. Avgjørelsen om å ikke delta kommer nok ikke som en kjempeoverraskelse. Men det er nok flere meninger blant utøverne, sier Bjervig til TV 2.

Russerne føler seg trygge

Russernes landslagstrener Markus Cramer er overrasket over den norske avgjørelsen.

– Dette var overraskende. Det er veldig synd for internasjonal langrenn at Norge uteblir fra Davos og Dresden, men årsaken er jo klar, sier Cramer til TV 2.

– Russland kommer til start både i Davos og Dresden?

– Ja, vi sa før løpene i Ruka at vi ville se hvordan det gikk der før vi tok en avgjørelse om fortsettelsen. Vi føler at det gikk greit i Ruka, og vi føler oss trygge med hensyn til smittevern, sier Cramer.

Klæbo uttalte mandag at usikkerheten rundt koronasituasjonen ble forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Underveis i Ruka-helgen valgte dessuten Heidi Weng å stå over etter ett løp som følge av bekymring over pandemien.

Det norske laget ble plassert i karantene i nærmere et døgn etter at herretrener Eirik Myhr Nossum testet positivt for korona ved ankomst i Finland. Senere viste det seg at hans test var såkalt falsk positiv, men karanteneepisoden gjorde ikke Ruka-opplevelsen bedre for det norske laget.

Det skal gås verdenscuprenn i sveitsiske Davos 12. og 13. desember og i tyske Dresden helgen etter.

– Rent sportslig betyr jo også dette en del. Ikke bare vil nivået på konkurransene bli lavere, da flere av de beste ikke stiller til start. Det vil også gi rom for overraskelser og andre utøvere, noe enkelte kanskje vil hevde er kjærkomment. Videre betyr jo dette at de norske løperne potensielt havner på etterskudd i verdenscupen sammenlagt, og om de til slutt velger å stå over Tour de Ski betyr det samtidig at de gir opp totalen. De sportslige hensynene er imidlertid de som betyr minst i denne sammenhengen, sier Skinstad.

