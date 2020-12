15-åring fremstilles for varetektsfengsling

14-åring ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp i Oslo.

En 15-åring som er siktet for drapsforsøk skal fremstilles for fengsling i Oslo tingrett.

Politiet opplyser i en pressemelding at det er besluttet å fremstille 15-åringen for fengsling i et fengslingsmøte klokken 14.

En 14-åring ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp på Lindeberg i Oslo, og ble senere funnet på en buss ved Furuset senter.

Den fornærmede 14-åringen er bekreftet å være utenfor livsfare, opplyser politiet.

De to skal ha hatt kjennskap til hverandre fra før, og det var flere vitner til hendelsen.

15-åringen ble avhørt av politiet mandag kveld. Hans forsvarer, advokat Bjørn Rudjord, vil ikke si noe om hvordan 15-åringen stiller seg til siktelsen.

– Han var i avhør i går og forklarte seg. Mer kan jeg ikke si nå, sier Rudjord til NTB tirsdag formiddag.