Politiet: Styrket hypotese om alvorlig straffbar handling

Politiet mener at hypotesen om at Ørjan Helmer Gundersen Solum (24) har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling er styrket, opplyser politiet i Agder i en pressemelding.

24-åringen ble funnet død i en gruve i mai. Solum hadde vært savnet siden 25 mars, da han forsvant fra boligstrøket Bratthenget i Arendal.

Politiet foretok fysiske målinger av basestasjonene i området rundt adressen Bratthenget 29B og Steinsåsgruvene for to uker siden.

– Vi har nå kommet inn i en fase der vi ser at noen personer er av særlig interesse for den videre etterforskning. Det betyr at politiet undersøker om konkrete personer er skyld i Solums død, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

De vil gjennomføre ytterligere undersøkelser og filming av Steinsåsgruvene denne uken.

Solum døde trolig av drukning, men dødsårsaken er fremdeles usikker, ifølge obduksjonsrapporten som kom i september.