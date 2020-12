Benjamin designet passet som hylles verden over: – En utrolig lettelse

19. oktober 2020 kunne politiet omsider lansere Norges nye pass.

Det var i 2014 at Neue Design Studio vant konkurransen om å designe det nye passet, og den gang uttalte Politidirektoratet at målet var lansering i begynnelsen av 2017.

Etter flere års utsettelse er det nye passet endelig her. Mannen som har designet det, senior designer Benjamin Stenmarck i Neue, sier de siste årene har vært nervepirrende.

Detaljer i det nye passet. Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur

Kunne lett bli klisjé

Konkurransen i 2014 gikk ut på å finne et tema som skulle gå igjen i passet.

– Det var veldig naturlig å tenke på hendelser eller personer som har vært viktig i Norges historie, men for at det skulle passe både for eksisterende og fremtidige nordboere, valgte vi heller å visualisere det norske landskapet hvor alle de historiske hendelsene har funnet sted, forteller Stenmarck.

Å bruke naturen for å illustrere Norge, er ikke akkurat noe nytt. Neue var også klar over at det å vise frem naturen lett kunne bli klisjéfylt, og derfor prøvde de å forenkle det ned til et minimalistisk uttrykk.

– Det var et av kriteriene vi hadde for at vi skulle kunne bruke naturen igjen. Vi har jobbet med balansen mellom at det oppleves enkelt, samtidig som det har rikdom nok til at man kan legge inn det man trengte av sikkerhetselementer.

UV-lys

Gjennom hele passet vises forskjellige landskap, fra Nordkapp til Lindesnes.

– Vi har valgt ut spesifikke steder vi har tatt utgangspunkt i, men også latt oss inspirere av områdene rundt. Om det er kyst, skog eller fjell, har vi prøvd å få en så stor bredde som mulig innenfor de ulike landskapsformene vi har i Norge, sier Stenmarck.

Designselskapet oppdaget tidlig i prosessen at teknikken med bruk av UV-lys i mørket minnet veldig om nordlyset, og fant ut at dette kunne brukes til å vise det samme landskapet om natten.

– Det kunne også brukes til å vise de forskjellige værtypene vi er vant med i dette landet. Været har i stor grad vært med på å forme både landformer og menneskene i Norge, sier Stenmarck.

Lofoten er et av stedene som er illustrert i passet. Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur Den samme Lofoten-siden, men under UV-lykt. Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur

Vil ikke røpe stedene

Når du lyser på sidene i passet med UV-lykt, dukker det opp et stedsnavn på hver illustrasjon. Designeren forteller at du forhåpentligvis skal klare å skjønne hvilket sted som er illustrert hvis du er lokalkjent.

– Det er gjort et godt stykke research på de forskjellige landområdene. Vi har med vilje forsøkt vise landet slik det var for lenge siden og også kommer til å se ut etter vi er borte.

Stenmarck ønsker ikke å røpe alle stedene som er med i passet. Han vil heller overlate til de som får passet å oppleve reisen gjennom den lille boka.

– Vi tenkte dette kunne være en kuriosa, og overlater det til betrakteren.

– Ganske nervepirrende

Stenmarcks rolle har vært designer og illustratør. Utover de to årene han satt og tegnet og designet, har han vært designkonsulent som «holdt igjen» for å beholde den estetiske røde tråden.

– Jeg har jobbet tett sammen med et stort team hos Politidirektoratet, og sammen har vi tatt beslutninger underveis. De tok seg av det tekniske, og sørget for at passet fikk alle nødvendige sikkerhetselementer. Det har vært et veldig godt samarbeid med PoID, som er politidirektoratets ID-seksjon.

Da skissene av det nye passet kom i 2014, fikk de raskt internasjonal oppmerksomhet. I aviser og kanaler som The Guardian, The Times og CNN ble passet blant annet beskrevet som et av verdens vakreste.

– Det har vært en lang prosess. Vi fikk veldig mye oppmerksomhet for skissene og utkastene vi leverte i 2014, og det gjorde at arbeidet de siste årene har vært ganske nervepirrende. Man vil helst at det ferdige resultatet skal toppe skissene, og det gikk mange år før vi fikk se om vi klarte å tilfredsstille forventningene, sier Stenmarck.

En bit av Rondane illustrert i passet. Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur Rondane under UV-lykt. Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur

– Tre grunner

Etter lanseringen har det på nytt kommet varme anmeldelser av passet. Passets utseende og bruk av UV-lys har fått omtale i designmagasinet Deezen, og ifølge Lonely Planet er passet kanskje det stiligste i verden.

– Når det går så mange år, og man ser at man får positiv feedback når det endelige produktet blir lansert, er det en utrolig lettelse og selvfølgelig kjempesmigrende. Det er veldig gøy, sier Stenmarck.

Han tror det er tre grunner til at passet har fått stor oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger.

– Det ene er at passet er et dokument som de aller fleste har et sterkt forhold til, og som vi føler et ansvar for å passe på. Det andre er at det nye passet er litt mer moderne sett opp mot det eksisterende passet. Det tredje tror jeg handler om at norsk natur er vakker, både for nordmenn og de som ser Norge utenfra.

– Vil rette en takk

Designeren sier det var en veldig stor dag da passet ble lansert.

– Det var godt å kunne vise alle hva vi har jobbet med de siste årene, og faktisk vise til et stykke arbeid.

Han forteller at det er veldig mange mennesker som har jobbet med ID-prosjektet, som passene bare er en liten synlig del av.

– Jeg vil rette en stor takk til alle menneskene i Politidirektoratet som har jobbet utrolig hardt med dette i mange år. Den jobben de har gjort har vært helt avgjørende for at vi nå har fått et av de sikreste dokumentene i verden.

Et sted i Telemark illustrert i det nye passet. Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur Den samme siden, men under UV-lykt. Foto: Catharina Caprino / Hest Agentur

– Viktig tiltak

Nytt pass skal sørge for bedre sikkerhet. Politiet opplyser at de har styrket ID-kontrollen som gjøres under behandlingen av søknader om pass, i tillegg til at passet er enda vanskeligere å forfalske.

– Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Det bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Selv om det nå har kommet en ny versjon av passet, understreker politiet at det ikke er nødvendig å søke om et nytt pass dersom det du har fortsatt er gyldig.

– Du trenger ikke å søke om nytt pass før det gamle utløper, sier Skulstad.

Folk kan bestille time for nytt pass på politiet.no på samme måte som før.

Fakta om nytt pass Den nye versjonen av passet har flere sikkerhetselementer.

Politiet har de siste årene iverksatt flere tiltak for å styrke sikkerheten rundt utstedelsesprosessen:

- Det er etablert 79 pass og ID-kontorer tilpasset nye sikkerhetskrav.

- Nye biometrikiosker og andre verktøy for ID-kontroll og saksbehandling er tatt i bruk.

- Automatisk sammenligning av biometriske data.

- Økt kompetanse innen ID-kontroll. Kilde: Politiet