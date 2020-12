Slik sjekker du om noen søker på deg

I skattelistene kan du søke på hva naboen eller kollegaen tjener, men ikke uten fare for at du må gjennom en pinlig samtale senere. Her ser du hvordan du kan finne ut om noen har søkt på deg.

Tirsdag klokken 07 offentliggjøres skattelistene for 2019.

Det betyr at du kan søke opp personer for å sjekke deres inntekt, skatt og formue ved utgangen av fjoråret.

Det kan være fristende å snoke i økonomien til venner og kjente, men etter endringen i 2014, er det langt færre som har benyttet seg av denne muligheten.

2014 var året det ble slutt på anonyme søk, og personer du søker opp begynte å få opplysninger om at du har søkt, tidspunkt for søket, ditt navn, fødselsår, postnummer og poststed.

Søkestatistikk

Skatteetaten opplyser at det siden oktober 2019 er foretatt over 1,8 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no. Søkene er fordelt på 620.000 unike innlogginger.

– Dette er en økning sammenlignet med året før, da det var 1,6 millioner søk fordelt på 480.000 unike innlogginger. Da skattelistene var åpne for anonyme søk for inntil seks år siden, registrerte vi mer enn 16,5 millioner søk, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Inntektsår Antall søk 2012 (anonyme søk) 16 683 216 2013 2 172 197 2014 1 540 811 2015 1 608 912 2016 1 600 167 2017 1 622 326 2018 1 862 236

Du kan sjekke hvem som har søkt på deg ved å logge deg inn på skatteetaten.no/skattelistene og klikke på fanen kalt søkestatistikk.

– Der får du en oversikt som viser navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt på deg. Du får ingen varsel, du må selv gå inn og se om du ønsker å sjekke dette, sier Funnemark.

Trykk på fanen kalt Søkestatistikk. Skjermbilde: Skatteetaten

– Bra med en sperre

Tall fra Skatteetaten viser at 323.000 har sjekket egen søkestatistikk i skattelistene for 2019, sammenlignet med 239.000 i fjor.

– Etter at man innførte loggføring av søk, har det generelt vært færre søk. Men det er en liten økning i år sammenlignet med året før, uten at vi kan vite årsaken til dette, sier Funnemark.

Advokat og rådgiver Per Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen sier meningen med offentliggjøring av skattelistene blant annet er at man skal kunne se hvordan inntektene utvikler seg i ulike grupper.

– Det skal ha en slags kontrollfunksjon. Men jeg tror ikke det er så mange som brukte skattelistene på den måten, og derfor tror jeg det er bra at vi har et system med en viss sperre i snokingen, sier Hegdahl, som understreker at det er fullt lovlig å søke på andre.

Sjekk deg selv

Når du søker opp kollegaen din i skattelistene, er det altså en betydelig risiko for at du vil bli avslørt. Skatteetaten har imidlertid en oppfordring om at du bør logge inn og sjekke deg selv.

– Det bør man absolutt gjøre. Skatteoppgjøret er det endelige regnestykket på dine inntekts- og formuesforhold i 2019 og hvor mye skatt du har betalt. Det er viktig å påse at det er korrekt, sier Funnemark.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun minner om at du kan gjøre endringer dersom det skulle vise seg at noe var glemt eller du har mottatt nye opplysninger om dine økonomiske forhold i 2019.

– Det kan du gjøre opptil tre år etter at skattemeldingen ble levert, og det gjelder både for forhold som kan øke skatten, som ekstra inntekter, og det som kan redusere skatten, for eksempel at du husker et fradrag som du hadde krav på.