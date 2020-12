Solskjær roser stjernene: – 30 er det nye 20

Manchester Uniteds evne til comeback ble nok en gang brakt til overflaten i helgens Premier League-runde.

Snuoperasjonen fra 0-2 til 3-2 i Southampton tok dem opp på 16 poeng etter ni Premier League-kamper, og på en uhyre jevn tabell og med en hengekamp til gode på alle de åtte lagene foran dem på tabellen, henger de fremdeles godt med.

Nå roser Ole Gunnar Solskjær to av de sterkeste bidragsyterne til snuoperasjonen, inkludert storkjøpet Bruno Fernandes som har vært 2020s største positive aspekt hos de røde djevlene.

– Han har vært briljant siden han kom. Vi så lederskapet, vi så vinnermentaliteten. Vi så at han hadde noe annerledes, en X-faktor. Både med ballen, men også når det gjaldt holdning, personlighet og karakter. Han er en annerledes type. Han er i den perfekte alderen for å komme til en storklubb og ta ansvaret. Han har vært en sensasjonell signering så langt. Han påvirker de unge, de mer erfarne og hele laget, sier Solskjær.

Nordmannen uttaler seg i et lengre intervju med Premier Leagues egen TV-kanal denne uken (som snart tilgjengeliggjøres på TV 2 Sumo), og er også full av lovord av mannen som scoret to ganger og reddet seier på overtid søndag, 33 år gamle Edinson Cavani.

– Alder er bare et tall. Han blir 34 i februar, men det er ingen alder nå for tiden. Han har tatt vare på seg selv, og 30 er det nye 20 uansett. Når du tar vare på deg selv slik som han gjør, vil han fremdeles ha masse å bidra med for Manchester United. Forhåpentligvis også utover denne sesongen og den neste, sier Manchester United-manageren.

– Det er ikke godt for hjertet og blodtrykket å være manager

Solskjær var i sin tid som spiller del av flere utgaver av de røde djevlene som ble kjent for evnen til å slå tilbake i kamper, blant annet i det mirakuløse overtidscomebacket mot Bayern München i Champions League-finalen i 1999 og i 5-3-kampen mot Tottenham i 2001.

– Er dette noe du har prøvd å videreføre?

HUSKES FOR EVIG: Teddy Sheringham og Ole Gunnar Solskjær scoret hvert sitt mål og snudde 0-1 til 2-1 på overtid da Manchester United vant Champions League-finalen mot Bayern München i 1999. Foto: Michael Steele/PA Photos

– Jeg prøver å videreføre mine erfaringer som Manchester United-spiller. Opp gjennom årene har vi alltid hatt evnen til å komme tilbake og ikke gi opp. Du må ha den karakteren for å overleve i Manchester United. Det er noe vi gjør i Manchester United. Vi gir aldri opp. Jeg liker å tenke at jeg var en som alltid gav alt for mitt lag og mine lagkamerater, og det er det jeg ønsker fra spillerne mine nå. Når du har det, med den kvaliteten de har, så har vi gode sjanser for å få resultater.

– Vil du helst være på sidelinjen eller på banen i slike kamper?

– På banen. Definitivt. Det er veldig enkelt. Det er ikke godt for hjertet og blodtrykket å være manager. Når du er på banen, kan du i det minste kanalisere fokuset på en jobb. Jeg tenker på elleve spillere, som alle må utøve sin rolle, og har alle mulige tanker på en gang, sier Solskjær.

I langversjonen av intervjuet som kommer på TV 2 Sumo, ser du også Solskjær avsløre hva Sir Alex Ferguson sa i pausen av 5-3-kampen mot Tottenham i 2001, der Spurs ledet 3-0 halvveis!

PSG venter: – Vi må spille med selvtillit

Nå heter neste oppgave for Solskjærs «comeback-lag» PSG i Champions League onsdag. Der er nordmannen ute etter å bygge videre på de positive opplevelsene mot franskmennene i løpet av hans tid i klubben.

– Vi har gode minner fra bortekampene, men ikke så mye hjemmefra. Vi må legge de minnene bak oss. Vi vet at det blir en tøff og vanskelig kamp. De har gode enkeltspillere og er et veldig godt lag, sier Manchester United-sjefen.

I debutsesongen i 18/19 møtte Solskjærs United nettopp PSG i åttedelsfinalen i Champions League, og slo dem ut etter tap på Old Trafford og seier i bortekampen i Paris.

Også denne sesongens første møte mellom lagene i gruppespillet endte med United-seier på fransk jord. Nå ser den norske managerprofilen frem til nok et møte med forrige sesongs Champions League-finalist, som også blir et comeback på Old Trafford for Ander Herrera.

– Det er så mange ting å snakke om, men vi trenger en god Manchester United-prestasjon. Vi må utpå der og spille med selvtillit, avslutter nordmannen.

