«Nødlandslag» og «hytteskam» – hvilket ord liker du best fra 2020?

2020 har utvilsomt vært et spesielt år. I løpet av året har det oppstått en rekke nye situasjoner, og det har også gitt oss sjeldent mange nyord.

– Vi har registrert at det er uvanlig mange nyord i år. Det har først og fremst sammenheng med koronapandemien som har dominert nyhetsbildet og samtalen blant folk flest, sier Dagfinn Rødningen, som er seniorrådgiver i Språkrådet.

Nederst i saken kan du stemme på hvilket nyord som er din favoritt!

Hvert år plukker Språkrådet ut en liste på ti ord som de mener bør framheves, og så kåres ett av dem til årets ord. 11. desember kunne Språkrådet avsløre at årets ord er «koronaen».

De andre ordene på årets liste er «holde meteren», «statsforvalter», «lyshare», «nødlandslaget», «flate ut kurven», «melaninrik», «sprite», «koronerulling» og «kohort».

– Det viktigste utgangspunktet for hvilke ord som vurderes er lister vi får trukket ut fra Norsk aviskorpus i Bergen. Vi gjennomgår listene manuelt og plukker ut de beste, sier Rødningen.

Sammensatte ord

Språkrådet opererer ikke med en streng definisjon av hva et nyord er. Ifølge Rødningen kan et nyord være et ord som aldri før har vært brukt, eller det kan være et ord som har vært lite brukt tidligere, men mye brukt i år. Det kan også være ord som har fått en ny betydning.

– Nyord oppstår ofte ved at man setter sammen to eksisterende ord. I år har det for eksempel vært veldig mange ord som har begynt med korona som første ledd. Korona er ikke et nytt ord i seg selv, men har vært utgangspunktet for en hel masse nyord, sier Rødningen.

Eksempler på dette er «koronabot» eller «koronasveis», som er blant de nye ordene som har oppstått under koronapandemien.

Andre eksempler på nyord av 2020 som er sammensatt av to eksisterende ord er «karantenekropp» eller «hytteforbud». Da norske turister hastet hjem fra ferien for å unngå karantene, oppstod ordet «karantenekappløp».

Eller da Norges landslag måtte kalle inn en helt ny tropp på grunn av koronasmitte, og det nye laget ble beskrevet som «nødlandslaget».

Kulturminister Abid Raja (V) fikk koronasveis da frisørene måtte stenge. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Du er mjuta!

En annen måte vi kan få nyord på er å danne nye verb ut fra et eksisterende substantiv.

- I 2012 ble «å nave» årets ord, hvor man tok utgangspunkt i etaten NAV og laget et verb man ikke hadde sett tidligere. Det var et kreativt nytt ord, sier Rødningen.

Under de mange videomøtene vi har hatt i 2020, har det spesielle verbet «å mjute» blitt flittig brukt.

«Du er mjuta!», har blitt en vanlig setning å høre når noen sitter på skjermen og snakker uten å ha skrudd på mikrofonen.

Seniorrådgiver Dagfinn Rødningen i Språkrådet. Foto: Moment Studio

– Så har vi også visse avledningsendelser, som er faste ordledd som kan gå inn i flere nyord. Et eksempel er ordet askefast, som ble årets nyord i 2010, hvor «fast» har blitt et ordlagingselement som har vært brukt til andre ord. Et annet eksempel er «skam», som i år har vært brukt til blant annet «sydenskam» og «reiseskam», sier Rødningen.

«Koronafast» har i år blitt brukt om turister som ikke kom seg hjem på grunn av kansellerte fly, men «hytteskam» ble mye brukt da det nevnte hytteforbudet ble innført.

Helt til ordboka?

For at et nyord skal havne i ordboka, forteller Rødningen at ordet må ha vært brukt av mange over en viss tid.

– Et ord som er helt nytt for året vil neppe havne i ordboka før det har vist seg slitesterkt, sier seniorrådgiveren.

Det spørs for eksempel om et ord som «knulletorsdag» vil overleve lenge nok til å havne helt i ordbøkene. Ordet oppstod da politidirektør Benedicte Bjørnland fortalte at det hadde kommet fram at instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter.

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir, sa Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland lanserte ordet knulletorsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Årets ord

Språkrådet vurderer flere kriterier når de kårer årets ord. Et av kriteriene er om ordet har hatt en viss spredning gjennom året.

– Det bør være ganske mye brukt. Ordet bør også si noe om tendenser eller veldig viktige hendelser. Vi forsøker å plukke ut et ord som kan avspeile hva som har skjedd i løpet av året, sier Rødningen.

Språkrådet synes også det er bra om ordet kan si noe spennende om hvordan ord dannes.

– Det er en fordel om ordet er kreativt, sier Rødningen, og fortsetter:

– Vurderingen av hva som er årets ord er ingen matematisk utregning, og skjønn kan komme inn i bildet. Dersom ordet er veldig kreativt, kan bruksfrekvensen for eksempel ha mindre betydning.Hvilket nyord liker du best?