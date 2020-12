Frykter flere tilfeller av fugleinfluensa

JÆREN (TV 2): Mattilsynet forventer flere smittetilfeller av det aggressive fugleinfluensa-viruset som nylig ble oppdaget. Nå utvides portforbudet for tamme fugler.

Fugleinfluensa har blitt påvist i flere europeiske land den siste tiden og nå har det også kommet til Norge.

Fredag gjorde Mattilsynet det kjent at det hissige viruset H5N8 for første gang var påvist, hos en viltlevende kortnebbgås i Sandnes i Rogaland.

Dette viruset er ikke farlig for mennesker, men kan være særdeles skadelig for fugler.

Siden fredag har det ikke blitt påvist ytterligere smittetilfeller, men Mattilsynet forventer at det vil dukke opp mer i løpet av tiden som kommer.

– Når vi først har funnet ett tilfelle, så ville det vært mer overraskende om vi ikke finner flere, sier seksjonssjef i Mattilsynet, veterinær Ole-Herman Tronerud til TV 2.

I KARANTENE: Det er ikke bare mennesker som må holde seg innendørs om dagen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Jobber med utvidelse

Da tilfellet ble kjent innførte Mattilsynet portforbud for tamme fugler langs kysten i Sør-Norge, mellom Østfold i Viken og Rogaland.

Nå opplyser Tronerud at portforbudet kommer til å bli utvidet.

Tirsdag kveld har de ikke fastsatt nøyaktig hvilke kommuner som også vil bli innbefattet av portforbudet, men det vil dreie seg om flere kommuner i Rogaland og noen i de andre fylkene som allerede er berørt.

– Det vil skje i løpet av dagen eller i morgen. Vi venter på tilbakemelding fra de ulike regionene, sier han.

Informasjon oppdateres fortløpende på Mattilsynets egne sider.

– Dramatisk

Et par mil sør for området hvor smitten ble oppdaget, har Zofia Nedrebø en hobbybesetning med høns.

Hun har dekket hønsehuset med presenninger for å hindre at fuglene hennes kommer i kontakt med andre dyr.

DUGNAD: Zofia Nedrebø oppfordrer alle som holder fjærfe om å bli med på dugnaden. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Vi ventet vel egentlig litt på det. Det kom ikke som noe sjokk, men likevel så er det jo ganske dramatisk, sier hun.

Nedrebø leder Norsk rasefjærfeforbund og oppfordrer alle sine medlemmer til å følge med på Mattilsynets nettsider.

– Vi får håpe at de som holder hobby-høns blir med på denne felles dugnaden. Det er jo in med dugnad i år. Hold fuglene isolert hjemme, og så får vi bare vente på videre beskjed, sier hun.

Skjerpet stemning

Den største frykten er at smitten sprer seg til kommersielle besetninger.

Margrethe Brantsæter er leder av Norsk Fjørfelag og representerer over 70 prosent av de kommersielle aktørene i Norge.

– Stemningen i bransjen nå er litt mer skjerpet enn normalt. Denne virustypen er veldig aggressiv for fugler. Fuglene kan bli alvorlig syke og de kan dø uten forvarsel, sier hun.

BEKYMRET: Margrethe Brantsæter i Norsk Fjørfelag frykter et større utbrudd. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Brantsæter frykter konsekvensene av et større utbrudd.

– Hvis vi får en oppblomstring med flere smittetilfeller hos villfugl og hobbybesetninger, så vil det jo også være større sannsynlighet for at noen kan dra med seg dette her inn i kommersielle besetninger, sier hun.

Samtidig føler hun seg trygg på at norske aktører har gode rutiner for smittevern.

– Bransjen har vært forberedt i mange år. Dette er ikke noen god nyhet, men man kan også se på det som motivasjon til å fortsette å ha fokus på smittevern, sier hun.