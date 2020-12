Dette er fridagene du får gratis i 2021

Årets feriereiser ble for de fleste avlyst på grunn av koronaviruset, og det er ikke lett å forutse hvor det blir mulig å reise i 2021. Heldigvis virker det som en vaksine nærmer seg, som kan gi håp om utenlandsturer det kommende året.

Det som uansett er sikkert, er hvilke bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager som faller på ukedager i 2021. Med dette menes dager som gir oss fri utover den vanlige ferien, som for eksempel 17. mai.

For de som ønsker å ha mest mulig fri i 2021, ser det dessverre ikke veldig lyst ut.

Viktig å ha fri

Det er viktig med ferie og fri for å kunne koble av fra jobb og samle krefter, fastslår Siw Tone Innstrand, som er professor i arbeidshelsepsykologi ved Institutt for psykologi på NTNU og leder for Senter for helsefremmende forskning.

– Dette har stor betydning for den enkeltes helse direkte gjennom restitusjon, men også indirekte gjennom at man kan pleie tid med venner og familie, som også er av stor betydning for ens egen helse, sier Innstrand.

Hun sier friske, fornøyde og uthvilte medarbeidere også vil være lønnsomt for bedriften i form av mindre sykefravær og økt produktivitet.

– Om ikke ferien bringer hvile for alle, vil mange uansett ha nytte av miljøforandring. Det kan gjøre at man kan bidra ekstra når man er på jobb. Ikke minst er det viktig å ha noe å se frem til og som kan motivere til å jobbe mer effektivt når man er på jobb, sier Innstrand.

Fem bevegelige fridager

2019 var et idealår når det gjelder fridager. Da klaffet faktisk samtlige mulige helligdager og offentlige høytidsdager, slik at vi fikk ti fridager på det som egentlig var ukedager.

Av disse ti dagene er det fem dager som flytter seg fra år til år:

1. nyttårsdag

1. mai

17. mai

1. juledag

2. juledag

1. påskedag og 1. pinsedag er alltid søndager, mens de resterende fem fridagene alltid havner på faste ukedager:

Skjærtorsdag

Langfredag

2. påskedag (mandag)

Kristi himmelfartsdag (torsdag)

2. pinsedag (mandag)

Dårlig uttelling

Ifølge ferieloven telles slike helligdager og offentlige høytidsdager ikke som virkedager, og de blir derfor «gratis» fridager.

2020 har ikke vært ideelt med tanke på å få flest mulig fridager ut av hellig- og høytidsdagene, med 17. mai på søndag og 2. juledag på en lørdag.

I 2021 blir det imidlertid enda verre, når kun to av fem bevegelige fridager havner på ukedager. 1. mai havner på lørdag, mens 1. og 2. juledag havner på lørdag og søndag.

Det betyr at det kun blir syv av ti mulige gratis fridager i året som kommer.

Dessverre blir det like dårlig uttelling i 2022, og vi må helt frem til 2024 for at alle helligdager og offentlige høytidsdager skal falle på ukedager igjen.

– Ekstra viktig

Hvor stor betydning har det egentlig for folk hvor disse fridagene lander? Innstrand tror dette varierer fra person til person.

Professor Siw Tone Innstrand ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap på NTNU. Foto: NTNU

– For mange vil det være ekstra deilig når disse fridagene ligger i forbindelse med helg, slik at man får flere dager sammenhengende og dermed mer tid til å opparbeide seg ny energi. Andre vil kanskje like at disse fridagene bryter opp uka.

– 2020 har vært krevende - er det for tiden enda viktigere å ha litt fri?

– Jeg tror det meste er ekstra viktig for tiden. Tid hjemme, tid til å være sammen – de nære verdiene. Pandemien har gitt mange perspektiv på hvor sårbare vi er. I så måte vil ferie være viktig slik at man har tid til å være til stede og roe ned, sier Innstrand.

Særlig for de som jobber i ulike omsorgsyrker, hvor det siste halvåret har vært fylt med mye stress, omorganiseringer, nye rutiner og bekymring for smitte, mener professoren det vil være viktig med en «time-out».

– Men også for de med hjemmekontor vil fridager være ekstra kjærkomment for mange i 2021, slik at man får mulighet til å komme seg litt ut fra hjemmets fire vegger om situasjonen tillater det.