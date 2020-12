Ta de rette grepene før nyttår: Flere tusen kroner å tjene

Det nærmer seg slutten på det krevende året 2020. Men før året er helt omme, finnes det en rekke ting du kan gjøre for å tjene eller spare mye penger.

Forbrukerøkonomene Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank og Derya Incedursun i Nordea går gjennom hvilke grep du bør vurdere før 2021.

BSU

Dersom du sparer i BSU (Boligsparing for ungdom), kan du få betydelig fradrag i skatten. Her må du sørge for at sparebeløpet ditt står inne på konto innen fristen.

– Bankene opererer med ulike frister for når pengene skal være registrert på konto. Normalt pleier dette å være 31. desember. For å rekke fristen, bør du kontakte banken din og spør om fristdatoen, sier Incedursun.

Du kan maksimalt spare 25.000 kroner i året (27.500 fra 2021), og du får igjen 20 prosent i skattefradrag.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank. Foto: Sturlason / Danske Bank

– For fullt skattefradrag må du ha inntekt over 75.000 kroner i året. Dersom du sparer maksimalt beløp, gir det deg 5000 kroner i spart skatt, sier Tvetenstrand.

Er du under 21 år og ikke har skattbar inntekt, bør du vente med å spare i BSU til du kan dra nytte av skattefradraget.

– Med BSU kan du totalt spare inntil 300.000 kroner, men pengene kan kun brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån opprettet etter at BSU ble satt opp, sier Tvetenstrand.

IPS

IPS (Individuell pensjonssparing) kan være et godt alternativ for deg som betaler inntektsskatt. Du kan sette inn et sparebeløp på opptil 40.000 kroner i året og få 8800 kroner i skattefordel for sparebeløpet.

– Sparepengene er bundet frem til pensjonsuttak, tidligst ved 62 år. Men vær klar over at det er skatt på uttak av IPS-pengene. Til gjengjeld betaler du ingen formuesskatt eller skatt på avkastningen i spareperioden. IPS pleier å ha frist samme dag som BSU, men også her bør du kontakte banken din og spørre, sier Incedursun.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Nordea

For å utnytte dette produktet maksimalt, bør du spare skattefradraget du mottar ved å investere disse pengene i for eksempel fond, råder Tvetenstrand.

– IPS-ordningen er spesielt attraktiv for formuende, da sparingen er fritatt for formuesskatt. En ting du bør være obs på er at regjeringsskifte kan bety endringer i IPS. Produktet kan da bli endret eller stengt for videre sparing, sier Tvetenstrand.

Arv

1. januar 2021 trer ny arvelov i kraft, hvor det blant annet kommer endring i reglene om avkortning. Dersom du på et tidspunkt har gitt en pengegave til et av barna, bør familien ta en prat. Dette gjelder også om du eller noen av dine søsken har mottatt en gave fra foreldrene.

– Dagens arvelov krever ikke at du har tatt forbehold om avkortning i arven da gaven ble gitt. Dette endres fra nyttår når den nye arveloven trer i kraft. Da kan du ikke senere bestemme at en allerede gitt pengegave skal komme til avkortning, sier Incedursun.

I stedet må dette bestemmes og være kjent for barnet samtidig som gaven gis.

– Har du tidligere gitt en pengegave til et av barna som du ønsker skal avkortes i arven, må du bestemme dette senest 31. desember i år.

Reduser formuesskatt

– Har du høy formue og vurderer å gi forskudd på arv til barna? Nå kan være et godt tidspunkt, slik at du får lavere skattbar formue for 2020, sier Tvetenstrand.

Avgiften på arv og gaver ble fjernet fra 1. januar 2014. Det kan lønne seg å gi gaver eller forskudd på arv til barna for å redusere formuesskatten.

– Du må betale formuesskatt hvis nettoformuen din er over fribeløpet på 1,5 millioner kroner - 3 millioner kroner for ektefeller. Skattesatsen er 0,85 prosent i 2020. Vær oppmerksom på at barna må være over 17 år for å få eget fribeløp for formuesskatt, ellers lignes de sammen med foreldrene, sier Incedursun.

Å gi gaver til barna nå kan være enda mer aktuelt siden det er usikkerhet om arveavgiften kan komme tilbake.

– Men, ikke gi bort penger du ikke vet helt sikkert at du aldri vil trenge selv. Er barna unge og ikke ferdig med å studere, bør du være obs på formuesgrensa hos Lånekassen, slik at barnet ikke mister mulighet til å få stipend, sier Tvetenstrand.

– Stipend fra Lånekassen fases gradvis ut hvis barn har nettoformue over 428.861 kroner for inneværende år, sier Incedursun.

Fradrag

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, og i år er maksimalt beløp for fradrag 50.000 kroner.

– For å få fratrekk må summen utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon per år. Det er viktig å være klar over at det ikke er veldedige gaver til alle organisasjoner som gir rett på skattefradrag, sier Incedursun.

Her finner du Skatteetatens liste over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen, både i Norge og utlandet.

– Sitter du med aksjer eller aksjefond med tap som du vurderer å selge? Selger du disse før nyttår, vil du få fradrag for tapet på skatten i skatteoppgjøret for 2020, råder Tvetenstrand.

Er du medlem av en fagforening, kan du trekke fra medlemskontingenten med inntil 3850 kroner på skatten.

Skattefri inntekt

Har du en hytte som du selv bruker til fritidsformål, kan denne leies ut for inntil 10.000 kroner i året skattefritt. Utover dette beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

– Står hytta tom i julen, lei ut og tjen noen skattefrie tusenlapper før årsskiftet, tipser Incedursun.

Dersom du ikke er næringsdrivende, kan du ta oppdrag hos andre privatpersoner og tjene noen skattefrie kroner før 2021.

– Du kan tjene inntil 6000 kroner i året skattefritt på arbeid utført i private hjem eller hytter. Dette kan være bilvask, barnepass, snømåking og så videre, sier Tvetenstrand.

Dersom du tjener 55.000 kroner eller mindre i løpet av 2020, kan du få et frikort slik at du ikke trenger å betale skatt.

– Har du ikke fylt opp frikortet, kan du fortsatt tjene flere skattefrie kroner før årsskiftet, sier Incedursun.

Fortsett gode vaner

Betaler du riktig skatt? I midten av desember la Skatteetaten ut nye skattekort hvor du kan sjekke om dine opplysninger stemmer.

– Kanskje du har kjøpt bolig og tatt opp boliglån? Du får skattefradrag for renteutgifter, så da kan skatten settes ned. Har du solgt bolig og har nå lavere eller ingen lån? Da bør du øke skatten. Ved å oppdatere informasjonen vil dette endres automatisk, sier Tvetenstrand.

2020 har vært et spesielt år, og kanskje har du opplevd at du har blitt flinkere til å bruke mindre penger. Tvetenstrand råder i så fall til å forsøke å ta vare på noen av de nye vanene.

– Etter ti måneder med unntakstilstand, har vi etablert enkelte gode vaner som å planlegge matinnkjøp og handle sjeldnere. Behold disse vanene om du har greid å etablere dem, og hvis ikke bør du sette det på gjørelista for 2021, sier Tvetenstrand.