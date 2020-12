Mustafa (18): – Det føles ut som at jeg har levd et falskt liv hele tiden

Om kun et halvt år er Mustafa Hasan ferdig på videregående skole. Men han får trolig ikke fullføre, for etter 13 år i Norge fikk Mustafa i november et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda: han får ikke lenger bli i landet.

Han kom til Norge som seksåring, men utvises nå fordi moren ga feilaktig informasjon om opprinnelsesland i 2008. Vedtaket har skapt mye engasjement blant venner, naboer og politikere, og søndag ble det avholdt støttemarkering for 18-årigingen på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo.

– De siste uka har vært veldig vanskelig og veldig mye hastverk hele tiden. Vedtaket kom veldig brått og uforventet og gjorde at jeg ville bare gi opp. Men når det var som vanskeligst fikk jeg mye støtte, jeg har aldri fått så mye støtte som jeg har fått nå. Det viser at det er fortsatt håp i Norge, kanskje ikke i staten, men i det norske folket, forteller Mustafa til God morgen Norge.

– Hva betyr den støtten for deg?

– Det betyr alt, ikke bare for meg, men for alle de barna som er i samme situasjon som ikke får gjort noe med det. Kanskje jeg kan være den som forandrer det for alle.

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Hun tok feil valg

I 2017 ble hans to eldre brødre sendt tilbake til Jordan. Like etter ble moren og lillesøsteren til Mustafa ble sendt til Tyskland, før de dro videre til Palestina. Han forteller at moren hadde det vanskelig da hun kom til Norge for 13 år siden.

BRØDRE: Mustafa sammen med storebroren Abdel. Han er den eneste i søskenflokken som har fått oppholdstillatelse i Norge. Foto: Privat

– Det eneste hun ønsket var å gi en framtid til barna sine. Hun tok et dårlig valg, hun sa ikke alt. Hun sa at vi var palestinere og sa ikke at hun hadde fått jordanske papirer etter at hun ble giftet bort. Etter lovverket er det feil, men hvorfor straffes meg og mine søsken? Hva har vi gjort? Det var ikke vi som løy. Jeg var seks år og søstera mi var ikke født engang. Hun er ikke lenger i Norge, og hun er født i Norge.

18-åringen beskriver de første årene i Norge som utfordrende. Han måtte integrere seg og bli vant til en ny kultur. Hun husker lite fra livet før Norge, men husker første gang han ankom landet – da han gikk ut av flyet og så snø for første gang.

– Etter hvert ble man mer integrert og ting ble bedre og nå vil de bare ta det vekk, sier han.

Et enormt engasjement

Til tross for at moren og flere av søsknene dro, ble Mustafa værende i Norge. I starten bodde han hos venner og de som var glad i han. De to siste årene har han bodd på en barnevernsinstitusjon.

– Jeg har fått mye hjelp der og det jeg trenger der. Jeg føler at det livet er bra for mange og jeg er helt enig at man skal ha et system for barn som har det vanskelig, men jeg har det ikke vanskelig. Jeg ble bare fratatt alt, så de måtte sette meg der fordi jeg har ikke noe annet sted å bo.

En av de som har hjulpet Mustafa de siste årene er kompis og musikkpartner Tobias Januszczak.

GODE KOMPISER: Mustafa har fått mye hjelp av bestekompisen Tobias den siste tiden. Foto: God morgen Norge

– Jeg henta han etter at han var på møte med advokaten sin, og jeg så det på han idet jeg kjørte inn på parkeringsplassen at: «Nå har det skjedd noe viktig». Det første vi begynte å gjøre var å planlegge musikkvideo og begynte å jobbe med PR rundt dette, så istedenfor å bearbeide og tenkte på det var det heller å begynne og jobbe for det, sier han til God morgen Norge, og fortsetter:

– Vi hadde to-tre uker varsel når vi fikk vite det, så vi begynte å jobbe med engang og tok kontakt med folk vi vet kjenner folk, fordi etter musikken hans, har mange kjente folk tatt kontakt og vil hjelpe. Jeg tror det er en stor greie, for vi har fått ekstremt mye hjelp fra det norske folk. Jeg søkte opp nå og vi har fått inn 600.030 kroner bidrag i saken.

– Det er helt sinnsykt!, skyter Mustafa inn.

Tobias beskriver kompisen som omtenksom og ekstremt hardtarbeidende. Bare den siste uken har de to jobbet i 15 timer hver dag.

– Hva betyr Mustafa for deg?

– Jævla mye, eller så hadde jeg ikke sittet her i dag.

Usikker framtid

Etter planen skal Mustafa utvises 7. desember. Ifølge han, er livet som venter han i Jordan svært begrenset. Han forteller om 50-100 kroner lønninger, ingen utdanning og at han blir analfabet ettersom han ikke kan språket. Han hevder også at det ikke er noen står familie som venter på han, som UNE og UDI sier.

Han frykter alt han mister dersom han må reise tilbake.

– 13 år på skole her i Norge er som å miste gull, for man får ikke den utdanningen noe annet sted nesten. Jeg har et halvt år igjen også plutselig må jeg miste alt. Det føles ut som at jeg har levd et falskt liv hele tiden. En ting er hvis jeg hadde blitt sendt ut med en gang, eller etter to år, før jeg rakk å få en tilknytning, men etter så mange år og moren min er ikke her engang.

18-åringen forteller at personer er tilpasningsdyktige og at han har blitt vant til noe ingen ønsker å bli vant til.

– Og det er å ikke vite hva som skjer med deg hele tiden, konstant usikkerhet om fremtiden og hvor du skal være om en uke, en måned eller et år, du vet ikke. Det har vært slitsomt, men samtidig har jeg hatt en varme inne i meg og et håp, spesielt de siste to ukene. Det er det norske folket, de er så engasjert i dette for de vet at det er feil, ikke bare overfor meg, men overfor så mange andre barn.

Han er klar på hva han ønsker å satse på, dersom han får lov til å bli i Norge.

– Min største drøm er å bli artist og drive med musikk og hvis ikke, har jeg lyst til å drive med jus eller psykologi, fordi det er menneskene og lovene som interesser meg. Jeg håper at ting ordner seg snart og begynner å gå min vei.