– De har gjort våre spådommer til skamme

Se Frisk Asker - Storhamar på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo fra 18:55

Tirsdag kveld er det duket for et toppoppgjør i Fjordkraftligaen, når Frisk Asker tar imot Storhamar i Askerhallen. Før kveldens kamp troner Frisk Asker øverst på tabellen med 36 poeng og har en firepoengsluke ned til Storhamar.

JESPER HOEL: Gir Frisk Asker favorittstempelet før tirsdagens kamp. Foto: Espen Solli

– Frisk har seks strake seire siden de tapte på Hamar sist. Storhamar har vunnet åtte av de ni siste, så det er to virkelige formlag og foreløpig de to beste lagene i Fjordkraft-ligaen som møtes i kveld, sier TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel før kveldens kamp.

– Kampprogrammet, i tillegg til hjemmebanefordelen, gjør at jeg vurderer Frisk som en knepen favoritt til matchen i kveld.

Ifølge Hoel har Frisk Askers kampoppsett vært hakket lettere enn Storhamars den siste tiden.

– Det kommer til å bli et oppgjør med høy intensitet. Frisk har bare spilt én kamp de siste elleve dagene og har derfor fått muligheten til å restituere seg litt mer. Storhamar har spilt flere matcher, selv om de fikk utsatt kampen mot Sparta. Det er da klart at Storhamar har flere kamper i beina og det kan være en liten fordel for Frisk.

Før ligastart tippet TV 2s eksperter Frisk Asker på sjetteplass. Nå ligger de altså øverst, med en tredjedel av sesongen spilt.

– Frisk har virkelig gjort våre spådommer til skamme så langt. De har vært veldig bra og har levert på et høyt nivå. De har vist at de skal være med å kjempe om dette seriegullet. Der tok vi feil, for å si det sånn. Det innrømmer jeg gladelig, sier Hoel.

Ny kontrakt for viktig Frisk-spiller

Mandag meldte Frisk Asker på sine nettsider at landslagspiller Thomas Valkvæ Olsen har signert ny kontrakt med klubben. Kontrakten varer ut 2020/21-sesongen.

– Det er en veldig viktig signering for Frisk. Valkvæ Olsen er en utpreget målscorer som kan score mange viktige mål for klubben i tiden fremover, sier Hoel.



Signeringen ble mulig blant annet takket være en supporter-drevet Spleis-aksjon, som i skrivende stund har samlet inn drøye 50 tusen kroner.

Valkvæ Olsen spilte i Frisk Asker som ungdom og startet sin profesjonelle karriere i klubben, før han i 2016 dro til svensk hockey. Før årets sesong vendte han tilbake til Frisk Asker og signerte da en kontrakt på tre måneder.

– Supporterne er villige til å hjelpe klubbene

Thomas Valkvæ Olsen er ikke den første spilleren som har blitt hentet til en klubb takket være kronerulling fra fansen. I september signerte Andreas Martinsen kontrakt med Lillehammer Hockey etter at supportere hadde samlet inn over 300 000 kroner for å hente 30-åringen.

– Det vi ser er at norske hockeysupportere er veldig engasjert i klubbene sine. De har vist at de er villige til å være med å hjelpe klubbene økonomisk i en utfordrende sesong. Det tror jeg både klubber og alle de som er glad i hockey seter pris på. Det gjør jo også at klubbene har mulighet til å henge med, og signere spillere som kanskje ellers ville gått til utlandet, sier Hoel.