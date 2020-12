– Studentene har sittet fysisk sammen, delt skjerm og pratet på Skype

Antall tilfeller av fusk på høyere utdanning steg til værs under korona-året 2020. Leder for studenttinget mener vi må slutte å peke fingeren kun mot studentene.

Flere universiteter ser en økning i antall elever som jukser under eksamen gjennom korona-året 2020.

Nå sier tillitsvalgte at vi ikke kan avfeie dette som kun en uakseptabel greie, men se på årsaker rundt.

Det siste halvåret har Felles klagenemnd for UNIT fattet vedtak i 104 klagesaker i sammenheng med fusk. Dette mot 83 saker gjennom hele 2019.

Det er allerede kjent at 60 studenter på NTNU mistenkes for juks under en eksamen i et programmeringsemne i våres. Studentene i emnet mener det finnes enda flere uoppdagede tilfeller.

FUSK: 60 studenter på Norges teknisk- naturvitenskaplig universitet, er mistenkt for juks under en eksamen i våres. Foto: Ole Martin Wold

Leder for studenttinget på NTNU, Åste Hagerup, sier til TV 2 at hun mener man må stille spørsmålet «hva er det som gjør at disse elevene jukser?».

Flere tilfeller blir ikke oppdaget

TV 2 har vært i kontakt med en student på NTNU som ønsker å være anonym av hensyn til medelever. Vedkommende tok eksamen i det omtalte programmeringsemnet, men jukset ikke selv. Studenten erfarer dog at antall studenter som jukset er mye høyere enn det som ble oppdaget.

– Veldig, veldig mange jukset under eksamen i våres. De fikk hjelp av søsken og bekjente. Nå går de ut med de beste karakterene uten å bli tatt for juks, sier studenten.

Hun tror at de som ble tatt for juks tidligere i våres, ble tatt fordi de jukset for åpenbart.

– Mange faller fra i undervisningen når det er online, og terskelen for å ringe studentassistenter etter hjelp er høyere hjemmefra. Derfor blir det mer sannsynlig at folk jukser når de blir stresset på en vanskelig eksamen.

Førsteamanuensis ved institutt for datateknologi og informatikk, Hallvard Trætteberg, er kjent med at flere har jukset i det små, men at det er for vanskelig å dokumentere. Han peker på det samme som studenten: de som er tatt har åpenbart jukset.

– Basert på varslene vi har fått, har studentene sittet fysisk sammen eller delt skjerm og pratet på skype, slik har de blant annet delt løsningforslag. Noen har også fått andre til å gjøre hele oppgaven for seg, sier han.

Var for vanskelig

Den anonyme studenten mener at skolen nærmest legger opp til juks ved å gi en for krevende eksamen, som inneholder ting man aldri har sett før, og mange oppgaver på kort tid.

– Jeg kjenner ingen som å rakk å fullføre alle oppgavene, sier studenten.

Trætteberg sier at de har tegn som tyder på at eksamensoppgaven har vært litt vanskeligere enn tidligere.

– I jukse-tilfellene hvor har vi fått tilsvar fra studentene beskriver de fleste en fortvilt situasjon der de kanskje ble fristet fordi det var vanskeligere enn det de forventet, sier han.

Mener grensene skyves

NYTENKENDE: NSO-leder Andreas Trohjel mener man må bruke pandemien til å tenke nytt om vurderingsformer. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, peker også på en klar økning av fuske-tilfeller gjennom 2020.

Han sier at de har lenge advart om at dette kan oppstå. Men han vil ikke skylde på studentene, dog heller se på systemet i sin helhet.

– Vi har selvfølgelig nulltoleranse for juks, men det kan være riktig å si at dette handler om at grensene for hva som er juks er skjøvet litt på, sier Trohjell og legger til:

– Mange har kanskje ikke helt kontroll på hva som er juks. Her må institusjonene og ledelsen få på plass andre vurderingsformer justert etter pandemien og situasjonen.

– Må tørre å snakke om det

I likhet med Trohjell, er Hagerup klar på at de har en tydelig nulltoleranse for juksing på eksamen. Men også hun mener at dette må diskuteres bredere.

Hagerup sier at det ikke hjelper å peke finger, men at man må se på bakenforliggende årsaker for å klare å forhindre flere tilfeller av fusk.

– Vi må tørre å si at dette har vært et knalltøft semester. Mange studenter har mistet tilgangen til campus og et godt læringsmiljø. Tilgangen til faglige ressurser og samarbeid med sine medstudenter har også vært begrenset, sier Hagerup og legger til:

– Da er det ikke rart at noen sitter igjen med desperat følelse at man må jukse.

FOREBYGGING: Leder for studenttinget NTNU, Åste Hagerup, mener vi må se på årsaker til at elever tyr til juksing, for å kunne forebygge det. Foto: Privat

Ser på endringer

Hagerup sier hun ikke vil sette seg inn i hodet til de som jukser - men tror at også de vet at dette ikke er greit.

– De er nok klar over det, men sitter med en mulighet, og kanskje et privatliv og personlige årsaker som gjør at man føler at dette er eneste mulighet til å komme igjennom eksamen, sier hun og presiserer at det på ingen måte legitimerer juksingen.

Videre ser hun for seg endring i systemet rundt de eksamensoppgavene som gis. Blant annet å snu oppgavene, i spesielt teoretiske fag, i retning samarbeid og selvrefleksjon.

Førsteamanuensis Hallvard Trætteberg kan fortelle at de nå jobber for å finne en form på vårens vurderinger, slik det blir best mulig for studentene.

– Vi vurderer å legge opp til mer selvrefleksjon i oppgavene, men også å tillate samarbeid på vurderinger. For er man et par blir nok behovet for å jukse mindre. Dette diskuteres vi videre nå, sier han.

Forventer at studentene unngår å jukse

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, sier de vet at universitetene og høyskolene jobber godt med å avdekke juks og informere om hva som er juks.

FORVENTER: Minister for høyere utdanning, Henrik Asheim, forventer at studenter unngår å gjøre noe som er forbudt. Foto: Stian Lysberg Solum

– Selv om vi vet at de aller fleste studentene ikke jukser på eksamen, så er det klart at overgangen til digitale eksamener og flere hjemmeeksamener sånn sett gjør det enklere, sier han.

Asheim sier han forventer at voksne studenter jobber med eksamenene sine på en skikkelig og redelig måte uten å gjøre noe som er forbudt.