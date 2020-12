Aksel Hennie har blitt pappa for tredje gang

I september i fjor giftet skuespilleren seg med den 17 år yngre squashspilleren Karoline Hegbom.

Mandag kveld delte Hennie et kryptisk bilde på Instagram der det kommer frem at ekteparet har satt et nytt barn til verden.

Under bildet skriver skuespilleren;

«30/11/20 ❤️ Feel humble, thankful, and beyond happy.....! #thankyou #❤️ K+H+H+H ❤️»

Fra før av har de et barn sammen. Aksel Hennie har også tenåringsdatteren Hedda Hennie fra et tidligere forhold.

Verner om privatlivet

Da Hennie og Hegbom fikk barn sammen i 2018 delte de ikke kjønnet på barnet. Det gjør de heller ikke denne gangen.

Det var ikke kjent at Hegbom var gravid verken med første eller andre barn. Da de to giftet seg i fjor, var heller ikke forlovelsen offentlig kjent før rett før bryllupet gikk av stabelen.

Det var først da Hennie gjorde et intervju med Dagbladet Magasinet at det i 2018 ble kjent at han hadde fått sitt barn nummer to. Den gang sa han til magasinet;

– Jeg er nok en tydelig, men kjærlig far. Jeg er opptatt av emosjonell verbalitet. At man kan prate om følelser og være ærlige. Å behandle andre dårlig har jeg nulltoleranse for.

Aksel Hennie er for tiden aktuell med den svenske TV-serien «White Wall».