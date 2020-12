Nybilmarkedet er inne i store endringer. Det merkes ikke minst godt her i Norge, hvor elbilene i år for første gang vil ta over 50 prosent av salget.

Mens de fosser frem, er det andre biler som har det mye tøffere. Modeller som tidligere kunne selge bra, er nå nesten helt ute av registreringsstatistikken.

Volkswagen har nå startet på det som skal bli en gedigen, elektrisk offensiv. De neste årene skal de komme med en rekke nye elbilmodeller. Da må også andre vike i modellutvalget deres.

Ny modell i 2023

Én av bilene som er på vei ut, skal være Passat sedan. Det velinformerte bransje-nettstedet Automotive News skriver nemlig nå at Volkswagen dropper denne utgaven når det er klart for en helt ny Passat-generasjon i 2023.

Dermed er det slutt for en bilmodell som i perioder har solgt svært godt, også i Norge. Her hjemme hadde den sin storhetstid rundt 1990, så tok stasjonsvognutgaven mer og mer over. Men i andre land der kundene ikke MÅ ha stasjonsvogn, har sedanen klart seg bra også i senere år.

To sedaner og en stasjonsvogn på dette PR-bildet. Det er ikke tilfeldig, på denne tiden solgte sedanutgaven av Passat svært godt.

Elbiler og SUV-er

Samtidig har hele klassen for tradisjonelle stasjonsvogner og sedaner vært under press lenge. Mye av dette handler om overgangen til SUV.

Passat og konsernsøsknene Skoda Octavia/Superb har tross alt klart seg ganske bra, for mange andre konkurrenter går det langt tyngre.

Kilder i Volkswagen opplyser til Automotive News at selskapet fremover skal prioritere elektriske biler og SUV-er. Dermed blir det ingen ny Passat sedan for Europa eller USA.

Fremover er det stasjonsvogn som gjelder for VW Passat.

Ikke elektriske versjoner

Så langt i år, er Passat for øvrig bestselgeren i klassen i vår del av verden. Ved utgangen av oktober var det solgt 88.478 Passater. Skoda Superb holder andreplassen, med 47.889 eksemplarer.

I Norge har salget av den ladbare GTE-utgaven av Passat vært viktig de siste årene. Noen elektrisk Passat får vi imidlertid ikke. I motsetning til endel andre bilprodusenter, skal ikke VW lage elektriske utgaver av fossilbilene sine.

I stedet rendyrker de ID.-serien sin og skal rulle ut en rekke modeller her, blant dem også en elektrisk stasjonsvogn.

