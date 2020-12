Pengeforfalsker ble avslørt etter tur på strippebar

Politiet og Norges Bank mottok et stort antall forfalskede sedler som tydelig hadde blitt produsert med samme forfalskningsmetode.

På et tidspunkt etterforsket politiet over 100 sakskomplekser knyttet til sirkulasjonen av de falske sedlene.

Nå må en 47-åring møte i Oslo tingrett, tiltalt for pengeforfalskning.

– Det er sjelden vi får pengeforfalskningssaker for retten. Sånn sett er denne saken spesiell, sier påtaleansvarlig på saken, politiadvokat Eirik Andreas Tinglum Skøyeneie ved Oslo politidistrikt, til TV 2.

Mange hundre forfalskede sedler

Når næringsdrivende mistenker at de har fått inn forfalskede sedler, sendes disse til Norges Bank eller kontanthåndtereren Loomis. Disse rapporterer videre til politiet.

På sommeren 2017 dukket det stadig opp saker der politiet tok beslag i falske pengesedler. Sakene var i hovedsak fra Oslo og omegn, men også noen fra de tidligere fylkene Østfold og Vestfold.

FORFALSKNINGER: Sedlene kan se overbevisende ut, men ble likevel avslørt. Foto: Politiet

– Det viste seg å være enkelte serienumre som gikk igjen på forfalskningene. Dette gjorde at man vurderte sakene i sammenheng, og Oslo politidistrikt fikk bistand av KRIPOS til å sammenlikne falske sedler fra til sammen 133 anmeldte saker, forteller Skøyeneie.

Politiadvokaten forklarer at noen få serienumre går igjen på sedlene, og at det betyr at det er gjort kopi av et fåtall originale sedler, ettersom hver seddel fra Norges bank har et unikt serienummer. Utover dette er forfalskningene overbevisende, både når det kommer til fargetoner og utforming.

Totalt dreier det seg om 496 falske 200-kronerssedler og 299 falske 50-lapper.

Avslørt etter strippebesøk

Lenge var det uklart hvor de forfalskede sedlene stammet fra, men i 2017 kom gjennombruddet.

TV 2 er kjent med at politiet mottok en anmeldelse fra strippebaren Blaze, som ligger i Møllergata i Oslo.

Etter hvert festet mistanken seg til en nå 47 år gammel mann.

Politiet mener å ha avdekket at mannen trykket forfalskede sedler i et boktrykkeri han er tilknyttet.

I september 2017 aksjonerte politiet mot trykkeriet i Oslo der de mener seddelforfalskningen fant sted.

TRYKKERI: Politiet mener dette kontoret ble brukt til å kopiere de falske sedlene. Foto: Politiet

Ikke lenger i sirkulasjon

Skøyeneie forteller at politiet tviler på at det er forfalskede sedler av denne typen i omløp i dag.

– Vi har ingen grunn til å tro at det fortsatt er falske sedler i omløp i dag som kan knyttes til denne saken. Dersom publikum eller næringslivet kommer over sedler som virker mistenkelige, anbefaler vi at man enten melder fra til politiet eller leverer disse inn hos bankene, hvor de har rutiner for håndtering av forfalskede penger, sier han.

Politiets hovedbevis i saken er en presentasjon fra Kripos som vil demonstrere hvordan sedlene er forfalsket.

Det er uvisst hvordan den tiltalte mannen stiller seg til tiltalen.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Marit Sæther. Hun sier at hun ikke har konferert med sin klient, og har derfor ingen kommentar til saken.