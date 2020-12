Hele troppen i isolasjon

Newcastles treningsanlegg stenges ned, etter et «betydelig smitteutbrudd» i troppen.

Hele troppen til Newcastle er i isolasjon, etter det som skal være et «betydelig smitteutbrudd». Det skriver The Guardian.

Allerede søndag ble de fem smittede satt i isolasjon, men nå er hele a-lagstroppen satt i isolasjon.

Det er enda ikke kjent hvem som er smittet, men det skal være snakk om fire spillere og en ansatt i støtteapparatet. Dermed ble søndagens planlagte trening avlyst og treningsfeltet vil holdes stengt frem til tidligst onsdag. Det betyr at laget risikerer å ikke kunne trene sammen før fredagens kamp mot Aston Villa. I verste fall kan kampen bli utsatt.

Det er ikke identifisert hvor smitten kommer fra, men manager Steve Bruce mistenker ifølge The Guardian at utbruddet kommer som følge av at spillere kan ha brakt med smitte fra sine respektive landslag.

Etter fredagens 2-0-seier over Crystal Palace, uttalte Bruce at smittesituasjonen skapte bekymring.

– Vi prøver vårt beste på å kontrollere situasjonen. Vi prøver å være så forsiktige som mulig. Jeg er bekymret for ikke bare spillernes velferd, men også de ansatte. Jeg er litt nervøs, sa Bruce om den vedvarende smitterisikoen.