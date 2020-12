Rivalens hilsen til Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo dro hjem til Trondheim etter å ha vunnet verdenscupåpningen i Ruka. Trønderens største rival gjennom flere sesonger, Alexander Bolsjunov dro til Davos i Sveits der neste verdenscuprenn går. Der fikk russeren nyheten om at Høsflot Klæbo blir hjemme i Norge - iallfall fram til jul.

– Kommer Klæbo til Tour de Ski? spør russeren. TV 2 forteller at Klæbo ennå ikke har tatt noen avgjørelse om deltakelse der.

– Dette kom overraskende, spesielt etter at vi har kommet oss greit gjennom den første verdenscuphelgen. Dette blir et stort tap, ikke bare for alle hans fans, men også for tv-seerne og hele langrenns-familien. Vi vil jo alle konkurrere mot de beste og derfor blir han savnet. Jeg håper korona-situasjonen stabiliserer seg slik at Klæbo er tilbake til Tour de Ski.

– Har du en hilsen til Klæbo?

– Hmm... Ta godt vare på deg selv så vi kan møtes igjen - snart!

Bolsjunov forteller til TV 2 at han merket mest til korona-restriksjoner i hjemlandet på vårparten og begynnelsen av sommeren.

– I Russland ble det fra juli lov til igjen å trene som normalt. Alle har jo levd med usikkerheten om hva som skjer, blir det verdenscup? Blir det VM? Selv om denne pandemien ikke er over ennå er jeg glad for at FIS (det internasjonale skiforbundet) gir oss muligheten til å gå renn.

Alexander Bolsjunov åpnet sesongen med å bli andremann i mini-touren i Ruka, bak Klæbo. I fjor ble han nummer fem i samme minitour. Tyder det på at han er blitt en bedre skiløper?

– Jeg prøver hele tiden å forbedre meg, men svaret på det får først i slutten av mars.

– Har noen i din familie blitt rammet av korona?

– Nei, på hjemplassen min er det få smitteutbrudd. Og alt er bra med mine nærmeste, sier Alexander Bolsjunov.