Brann i boligblokk i Oslo – åpne flammer fra taket

Første melding om brannen kom inn til nødetatene klokken 01.30 natt til tirsdag.

– Alle nødetatene er på stedet. Brannvesenet jobber med å lokalisere hvor brannen kommer fra. Det er i toppetasjen det skal ha begynt å brenne, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Cathrine Silju til TV 2.

Hun sier at flere beboere har startet evakuering fra boligblokken, som er et mursteinsbygg.

CARL BERNER: Ambulansepersonell, brannvesen og politi rykket ut etter at det brøt ut brann i en boligblokk i Oslo natt til tirsdag. Foto: Live Marie Hagen Wold / TV 2

– Det ser ut til at flere mennesker evakuerer seg selv ut fra blokka, sier Silju.

På twitter skriver politiet at de jobber med å evakuere sideliggende blokker fortløpende på grunn av røykutviklingen fra brannen.

Litt etter klokken 02.00 skriver politiet at brannvesenet bekrefter at brannen har startet på loftet, og at det på grunn av brannskiller i bygget ikke er fare for at brannen sprer seg.

– Det er per nå ikke meldt om noen personskader, men to boenheter vil være ubeboelige i natt, skriver Oslo-politiet klokken 02.19.

Brannen ble til slutt slukket og politiet meldte at brannvesenet på stedet har full kontroll.