Eksplosjon i avskoging i Brasil: – Bolsonaros plan har fungert

Mandag kom de såkalte PRODES-tallene. De er basert på satellittdata fra det brasilianske romforskningsinstituttet. Satellittbilder av regnskogen viser utviklingen til det som ofte blir omtalt som «jordas lunger». Resultatet er nedslående. For fjerde år på rad øker avskogingen i Brasil.

– Et område som er like stort som en tredjedel av landet Belgias geografiske størrelse har blitt hugget ned. Enorme skogområder er tapt på grunn av at ingen av de som hugger ned skog frykter konsekvenser under Bolsonaros styre, sier brasilianeren Carlos Rittl til The Guardian.

Han er miljøverner, og jobber for Tysklands institutt for avanserte bærekraftstudier.

– Tallene er ydmykende, skammelige og jeg blir opprørt av dem, sier Rittl til avisen.

Krisetall

Fra 01. august 2019 til 31. juli 2020 har et skogområde på 11 088 kvadratkilometer blitt jevnet med jorden.

Ikke siden 2008 har mer regnskog blitt ødelagt på et år. Samme år startet Norge sitt regnskogsamarbeid med Brasil.

SKOGBRANN: Ifølge Brasils institutt for romforskning økte brannene i Amazonas med 28 prosent i juli måned i 2020 sammenlignet med samme måned i 2019. Foto: Edmar Barros / AP / NTB

– Vi ser at trenden med økende avskoging fortsetter og at det nå settes nye rekorder i ødeleggelse av skog hvert år. Dette er alarmerende og noe verden er nødt til å ta på alvor, sier Kari Asheim, leder for politikk, kommunikasjon og marked i Regnskogfondet.

Over tre millioner dyrearter og planter holder hus i Amazonas. Flere miljøvernorganisasjoner i landet sier at resultatene ikke slår ned som en bombe. Flere mener Brasils president, Jair Bolsonaro har avviklet klimapolitikken sin siden januar 2019.

– Tallene viser simpeltent at Jair Bolsonaros plan har fungert. De er et resultat av et vellykket forsøk på utslette staten og dens overvåkningsorganers evne til å ta vare på skogene våre og bekjempe kriminalitet i Amazonas, skriver gruppen Observatório do Clima i en uttalelse.

Mener tallene er misvisende

På en pressekonferanse der flere fremtredende ledere i Bolsonaros regjering deltok, sa visepresident i Brasil, Hamilton Mourão at tallene ikke er gode nyheter. Bolsonaro selv deltok ikke på pressekonferansen.

BRASIL: Jair Bolsonaro høster kritikk for å ikke ha gjort nok for å snu de stadig økende avskogingstallene. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

– Vi er ikke her for å feire disse tallene, for dette er ikke noe feire, sa han ifølge den brasilianske avisen Folha de S.Paulo.

Mourão mente likevel at det var mulig å se i tallene at ting nå går mot det bedre. Han mente å vite at de reelle tallene er lavere en fjorårets, selv om de offisielle tallene tyder på det motsatte.

– Det betyr at innsatsen vi gjør begynner å bære frukter, sa Murão.

Så lyst ut for åtte år siden

I 2012 rapporterte Brasil om de laveste avskogingstallene siden man startet med målinger av avskoging i landet.

Det året ble 4571 kvadratkilometer med skog hugget ned. Da ble Brasil trukket frem som et eksempel på at det er mulig å reversere de negative trendene ved hjelp av politiske grep og internasjonalt samarbeid.

Men siden den gang har altså ting endret seg til det verre.

– Disse tallene bekrefter bildet av Brasil som en versting når det gjelder ødeleggelse av regnskog. Det har verden verken tid eller råd til. Amazonas er verdens desidert største regnskog og over halvparten av den ligger i Brasil, sier Asheim i Regnskogfondet.

Hun mener Brasil er nødt til å være «lokomotivet» i kampen for å nå verdens klimamål og å redde Amazonas.

– Avskogingen er konsentrert langs akser av ødeleggelse som truer med å fragmentere Amazonas på ugjenkallelig vis. Det kan bety slutten på regnskogen. Disse aksene går ofte langs motorveier, både eksisterende og planlagte, sier Asheim.