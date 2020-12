Hevder Kina har underrapportert koronatall

Dokumentene har den amerikanske TV-kanalen fått fra en varsler.

Avsløringene kommer samtidig med at USA og Europa øker presset på at Kina må samarbeide fullt ut med WHO, for å komme til bunns i hvor viruset først oppstod.

I dokumentene kommer det blant annet frem at kinesiske myndigheter har delt andre tall enn de egentlig hadde internt, ifølge CNN:

10. februar var det 3911 offisielle smittetilfeller. Men ifølge en konfidensiell rapport var det 5918 tilfeller.

7. mars var det 2986 smittetilfeller i Hubei-provinsen, sa myndighetene offentlig. Men ifølge dokumentene som CNN har fått, var det egentlige tallet 3456.

I slutten av mars var det ifølge statistikken færre døde av koronasmitte i Kina enn i Italia eller Spania. Kina-eksperten Øystein Tunsjø sa i den forbindelse at man ikke burde stole på de offisielle tallene som Kina kom med.

– Det kan være vanskelig i mange tilfeller å vite om myndighetene bevisst sensurerer, eller om lokale myndigheter selv ønsker å pynte på tallene, sa Tunsjø.

I april oppjusterte Wuhan tallet på koronadødsfall med 50 prosent.

Kina, som har rundt 1,4 milliarder innbyggere, har per mandag informert om 4634 koronadødsfall. Over 63 millioner har fått påvist smitte på verdensbasis, og over 1,46 millioner er døde hittil i pandemien.

1. desember er det ifølge medisintidsskriftet Lancet ett år siden den første pasienten viste symptomer i Wuhan.

Medisinsk personell frakter en pasient på båre i Wuhan. Foto: Hector Retamal/AFP/NTB

Ifølge de interne kinesiske dokumentene var det et større influensautbrudd på gang i Wuhan på dette tidspunktet. Det ble registrert opp mot 20 ganger så mange sykdomstilfeller enn året før.

«Epidemien», som den ble omtalt som i dokumentene, hadde et enda større omfang i nabobyene Yichang og Xianning.

23 dager

CNN sier at dokumentene har blitt gransket av seks uavhengige eksperter på vegne av TV-kanalen.

En ekspert med nær tilknytning til Kina sier at vedkommende har sett noen av disse rapportene i forbindelse med klausulert forskning tidligere i år.

En europeisk sikkerhetskilde med kjennskap til kinesiske interne dokumenter og prosedyrer bekrefter overfor CNN at de er ekte.

Kinesiske myndigheter har flere ganger nektet for å ha holdt tilbake informasjon om koronaviruset, som først ble oppdaget i Wuhan.

Passasjerer iført munnbind i Wuhan. Foto: Hector Retamal/AFP/NTB

CNN skriver at selv om dokumentene ikke er bevis for at myndighetene har forsøkt å dekke over noe, viser de hva myndighetene visste og hva de ikke delte med offentligheten.

I dokumentene kommer det også fram at det tok i gjennomsnitt 23 dager i de første månedene av utbruddet fra en person fikk symptomer til vedkommende ble diagnostisert.

Testfeil

Testingen var også unøyaktig fra start, ifølge dokumentene. Det førte til et rapporteringssystem som var uker forsinkelset i diagnostiseringen av nye tilfeller. CNN skriver at eksperter sier at det betyr at de fleste daglige tallene som informerte regjeringen, risikerte å være unøyaktige eller utdaterte.

Det kommer også frem i dokumentene fra varsleren at en testfeil førte til at de fleste mottok negative resultater fram til 10. januar. Et SARS-testsett skal ha blitt brukt til å diagnostisere det nye viruset, og det ga stadig falske negative resultat.

Ansatte på fabrikken Dongfeng Honda i Wuhan spiser lunsj. Foto: AFP/NTB

– Det er tydelig at de har gjort feil, ikke bare feil som skjedde i forbindelse med et nytt virus, men også byråkratiske og politisk motiverte feil i hvordan de håndterte det, sier Yanzhong Huang ved Council on Foreign Relations til CNN.

En italiensk studie viste nylig at koronaviruset dukket opp i Italia allerede i september 2019. Studien er gjennomført av forskere fra det anerkjente kreftinstituttet INT, og publisert i forskningstidskriftet Tumori Journal.

Fortsatt vet ingen som hvor og når koronaviruset først oppstod.

– En del har konkludert med at smitten oppstod på dette markedet i Wuhan, men det gjorde det ikke, har forskeren Gunnveig Grødeland nylig uttalt til TV 2.

Eiliv Lund ved Universitet i Tromsø sier at den italienske studien betyr at norske myndigheter må se på pandemien med et nytt blikk.

WHO: – Vi vil gjøre alt

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil gjøre alt for å finne hvilket dyr som er opphavet til koronaviruset, lover WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Vi ønsker å vite opprinnelsen, og vi vil gjøre alt for å få vite opprinnelsen, sa Tedros på en pressekonferanse mandag.

Han ba også de som har kritisert WHO for å la Kina styre granskningen, om å slutte å «politisere» saken.