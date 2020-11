Kvinne pågrepet for å ha holdt sønnen innesperret nesten 30 år

En kvinne i 70-årene er pågrepet, siktet for å ha holdt sønnen innesperret i en leilighet i Stockholm i rundt 30 år. Han ble oppdaget av en slektning.

Sønnen skal ha blitt holdt innesperret i leiligheten siden han var tolv år og er nå i 40-årene, melder Expressen.

Informasjonen kommer fra en slektning til kvinnen, som påstår at hun søndag tok seg inn i leiligheten der hun fant mannen. Han kunne knapt snakke, skal ha vært svært medtatt, tannløs og med store sår på kroppen.

Politiet er sparsomme med informasjon om saken, men pressetalsperson Towe Hägg bekrefter at saken er under etterforskning.

Aftonbladet og Expressen melder at mannen ble fraktet til sykehus etter at han ble funnet, og sykehuset anmeldte saken til politiet.

Expressen skriver at familiemedlemmer forteller at den da 12 år gamle gutten gikk på skolen fram til sjuende klasse, men at han deretter forsvant fra samfunnet.

Søppelfylling

Kvinnen som fant mannen, sier hun i flere år har mistenkt at gutten ble holdt innesperret av sin egen mor.

– Moren klarte å manipulere samfunnet i alle år. Det er fryktelig at han har blitt frarøvet hele sitt liv, sier slektningen.

Kvinnen sier at da hun fikk vite at 70-åringen var på sykehus, tok hun seg inn i leiligheten. Hun fikk sjokk da hun så hvordan det så ut der.

– Hele leiligheten var som en søppelfylling, sier slektningen.

– Det kan ikke ha blitt vasket på flere tiår, det var som å gå rett inn i en skrekkfilm, sier slektningen.

Kvinnen forteller at mannen satt i et hjørne, og at han nærmest var livredd da lyset ble tent.

Svært dårlig tilstand

Mannens helsetilstand skal være svært dårlig, ifølge sykehuset. Han har ikke vært mulig å avhøre.

Aftonbladet skriver at familien beskriver kvinnen som en svært overbeskyttende mor, som tok sønnen ut av skolen og holdt ham hjemme.

Bortsett fra moren, har mannen ifølge slektningen ikke hatt kontakt med andre mennesker siden han var et barn.