TV 2s ekspert: – Jeg frykter at dette kan bli et kaos uten like

Håndballjentene har allerede vært i danske Kolding i over en uke. Romania kom mandag kveld mens Polen og Tyskland kommer tirsdag.

I løpet av tirsdagen blir spillerhotellet lukket. Lagene får kun forlate hotellet når de skal til trening og kamp. Det blir et meget strengt regime.

– Det er litt skumle dager nå, og jeg er veldig skeptisk, for nå kommer lagene flyvende inn fra her og der i Europa. Vi er spente på hva som kommer ut av de første testene, sier TV 2 sin håndballekspert Bent Svele.

Her ankommer rumenerne spillerhotellet. Foto: Øyvind Brattegard, TV 2

– Helt på kanten

I Polen har nær halve bruttotroppen på 35 spillere vært rammet av korona.

– Det startet for en drøy uke siden da 14 av 35 spillere var smittet, sier Arne Senstad, den tidligere Storhamar-treneren som nå leder Polen.

Da var det snakk om å skrape sammen et lag. Så ble det litt verre før de siste testene var negative for de aktuelle som skulle reise.

– Men det er helt på kanten synes jeg i forhold til å reise og spille et mesterskap, mener Senstad.

Verre er det med Romania som fikk en positiv test på sin strekspiller Crina Pintea rett før avreise. Også to i støtteapparatet er berørt.

Det kan gjøre Romania-laget til en potensiell smittebombe.

– Jeg frykter at dette kan bli et kaos uten like hvis det kommer inn smitte i et lag og det brer seg og de skal teste og spille og møtes. Jeg håper for arrangørens skyld at de greier å komme unna, men det er vanskelig nå å se at det kan gå, sier Svele.

MUNNBIND: De rumenske spillerne med obligatorisk ansiktsmote ved ankomst.

Reiser uten treneren

Tyskland sin nederlandske trener Henk Groener er smittet og isolert fra laget. Ifølge Bild er han usikker til den første kampen, og laget reiser til Danmark uten sin trener tirsdag.

Den gode nyheten for tyskerne er at han ikke har vært med laget, og at ingen andre har fått påvist smitte. Tyske klubber har testet hver 72. time siden 1. september, og de eneste spillerne på lage som har vært smittet, Emily Bölk og Julia Behnke, spiller i Ungarn.

Norge har fått Veronica Kristiansen tilbake fra sykdom, men mangler fortsatt Silje Solberg som er i Györ etter flere positive tester.

Nora Mørk og Heidi Løke er ikke overrasket over situasjonen i Norges gruppe.

– Et mesterskap med så mange lag uten at en eneste ble smitta høres for godt til å være sant. Det er synd å si, men jeg har vært forberedt på det, sier Mørk.

– Det blir mange uforutsette ting i dette mesterskapet. Og de som takler det best kan komme lengst. Og vi skal være det laget som takler det best, mener Løke.

I tillegg kommer også en annen gruppe med Nederland, Ungarn, Serbia og Kroatia til Kolding.

Totalt skal åtte lag bo sammen på det strengt bevoktede hotellet.