Paradise-Sania opplevde innbrudd i bilen sin

Paradise-deltaker Sania Smestad fikk en telefon sent søndag kveld fra politiet om at det hadde skjedd et innbrudd i bilen hennes.

– Det var to stykk som hadde brutt seg inn og knust ruta bak så hele bilen var åpen, utenom bagasjerommet heldigvis, sier Smestad til God kveld Norge.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Fullt av glasskår

Smestad dro for å møte politiet ved parkeringshuset og gikk gjennom hva som var borte fra bilen.

– Da jeg så i bilen var det fullt av glasskår på barnesetet, som er til mitt tantebarn, og på gulvet. I forsetet var mattene snudd på hodet og ting var litt overalt, forteller hun.

Flere ting fra hanskerommet som en manuellbok, servicehefter og lignende var stjålet. Tyvene tok også med seg en elektrisk pumpe.

Det eneste som lå igjen var noen papirer som var revet i stykker og vognkortet.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de har tatt med seg det de gjorde, men jeg synes det var veldig kjedelig med knust rute og de papirene skulle jeg gjerne hatt såklart, sier hun.

Selv tror hun det var et tilfeldig innbrudd, og forklarer at tyvene hadde hatt med utstyr som låsklippere og elektrisk sag.

Naboen ringte politiet

Smestad synes det var merkelig at blant annet laderen til bilen ikke var rørt ettersom den er verdt mer enn det tyvene tok med seg.

GLASSKÅR: Det lå fullt med glasskår i hele bilen etter innbruddet. Foto: Privat

Hun liker ikke tanken på at hun kan ha hatt papirer med sensitiv informasjon i hanskerommet.

– Jeg synes det er ekkelt at innbruddstyvene har muligens sett det, og om de eventuelt har det fortsatt, forteller Smestad.

Det var naboen til parkeringsplassen som så hele hendelsen og handlet raskt ved å varsle politiet.

– Jeg er så takknemlig for at han gjorde det, sier Smestad og legger til:

– Han skal få en blomsterbukett som takk.

Tyvene er nå tatt, og Smestad har fått fikset ruten på bilen sin.

– Nå venter jeg bare på at politisaken blir gjennomført siden de som gjorde det ble tatt, sier den tidligere Paraside-deltakeren.

Smestad tror at hun kommer til å få erstatning for alt som er tatt og ødelagt og er fornøyd med det.

PARADISE HOTEL: Sania Smestad var deltaker i den sesongen av Paradise Hotel som gikk først i år. Foto: Pressebilde TV3

Flere hendelser med bilen

Smestad kjøpte bilen i mars i år og har siden det, i tillegg til innbruddet, opplevd å bli rygget på to ganger uten at noen har lagt igjen en lapp eller gitt beskjed.

– Og for 1-2 måneder siden ble jeg rygget på av en mens jeg stod å ladet, sier hun og forteller at skaden kom på 3500 kroner.

Nå håper hun at bilen skal få stå i fred fremover.

– Jeg bare håper at jeg nå kan gå ut av 2020 uten flere skader på bilen min, sier Smestad.