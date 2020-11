Krever svar om «uverdige forhold» på sykehjem etter TV 2-avsløring

To ansatte ved Stalsberg bo- og behandlingssenter i Lillestrøm varslet om forferdelige forhold for beboerne ved sykehjemmet. Nå ber både ordfører Jørgen Vik (Ap) og gruppeleder i Høyre, Kjartan Berland, om en forklaring fra kommunen.

Mandag skrev TV 2 om to ansattes skrekkelige skildringer fra Stalsberg bo- og behandlingssenter i Lillestrøm.

– Hvis det som har blitt beskrevet i TV 2s sak stemmer, så er det en situasjon som jeg ikke vil ha i denne kommunen, og som jeg mener at vi som kommune ikke skal være bekjent av, sier Berland til TV 2.

Mandag ba Berland ordfører Jørgen Vik (Ap) om å sørge for at kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm orienterer formannskapet i kommunen om saken.

– Uten å sette meg til doms over det som har skjedd, så mener jeg at formannskapet i Lillestrøm bør bli orientert om saken, og at kommunedirektøren kommer med sin vurdering av situasjonen, sier Berland til TV 2.

Det skal bli avholdt formannskapsmøte i Lillestrøm onsdag kveld.

– Etter det så må vi fra politisk hold vurdere hvordan vi bør gå videre med saken.

Det var Romerikes Blad som først omtalte at Berland har bedt om en redegjørelse.

– Ikke akseptabelt

Berland forteller at han selv ble gjort oppmerksom på saken da TV 2 publiserte artikkelen om varslene.

GRUPPELEDER: Kjartan Berland. Foto: Lise Åserud / NTB

– Per nå, så er jeg spørrende. Alt jeg vet om denne saken er gjennom mediene. Men om det som kommer frem i denne saken stemmer, så er det ikke akseptabelt, sier han.

Har bedt om orientering

Ordfører Jørgen Vik (Ap) sier overfor TV 2 at han har bedt kommunedirektøren om en orientering.

– Med bakgrunn i oppslagene på TV 2 har jeg bedt om en orientering med formannskapet onsdag, skriver Vik i en SMS.

Han ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

I midten av november uttalte han til TV 2 at han var bekymret for smitteutbruddet på Stalsberg.

– Det er alvorlig når det er smitte på sykehjem, så jeg er bekymret. Flere sentrale ansatte er smittet eller i karantene, så er det en stor jobb å få folk inn og å omdisponere ansatte. Samtidig gjøres den jobben nå, så jeg trygg på at beboerne vil få den hjelpen de skal ha, sier Vik.

Til Romerikes Blad bekrefter kommunedirektør Wikstrøm, via kommunikasjonssjef Heidi Lippestad, at formannskapet vil få en orientering om hendelsen under møtet på onsdag.

Kommunalsjef Helene Hallingstorp har tidligere opplyst til TV 2 at to tredjedeler av de faste ansatte plutselig måtte ut i karantene da smitten ble oppdaget, og at det var krevende for sykehjemmet å hente inn nok kompetanse og vikarer.

Hallingstorp bekrefter også at flere ansatte sa ifra til ledelsen om at de var bekymret for at det var for få ansatte på jobb. Hun mener derimot at bekymringen ble tatt på alvor og fulgt opp, og at det ble fortløpende skaffet personale.

– Det er alltid noe som kan bli gjort annerledes når man ser tilbake. Samtidig så tror jeg aldri man kan være helt forberedt når det først skjer et smitteutbrudd, mener kommunalsjefen.